Sam Allardyce admet qu’il “ ne disait pas la vérité ” sur l’avenir de West Brom et avait toujours prévu d’y aller si Baggies subissait une relégation en Premier League

Sam Allardyce a admis à talkSPORT qu’il “ ne disait pas la vérité ” sur son avenir à West Brom et a déclaré qu’il prévoyait toujours de partir si le club subissait une relégation en Premier League.

Allardyce a remplacé Slaven Bilic en décembre avec une tâche difficile de garder les Baggies dans le haut vol.

Sam Allardyce quittera West Brom après la fin de la saison ce week-end

Ils ont été relégués au Championnat plus tôt ce mois-ci et, après la défaite 3-1 de mercredi contre West Ham, Allardyce a confirmé son départ imminent.

C’était la première fois que le joueur de 66 ans était relégué de la Premier League après 17 saisons en tant qu’entraîneur dans l’élite.

Il avait précédemment déclaré qu’il resterait en tant que manager de West Brom dans le championnat, si le club lui donnait des garanties, il lui fournirait des fonds pour une promotion.

En fin de compte, cependant, il a décidé de partir et a révélé que talkSPORT était vraiment son plan depuis le début.

Il a déclaré à talkSPORT: «Cela n’a rien à voir avec ça. Je vous disais juste quelque chose pour m’en sortir. Nous étions en discussion et j’y pensais alors.

«Je ne vous disais pas vraiment la vérité. Au départ, c’était toujours le fait que si nous étions relégués, je n’allais pas rester.

«Ils étaient assez heureux de voir les changements que nous avons apportés et les efforts que nous avons déployés. Pas seulement moi et mon personnel, mais tous ensemble.

«J’étais très reconnaissant et à l’aise avec la course de West Brom, ce qui n’est parfois pas le cas et peut être des choses difficiles dans les coulisses qui rendent les choses plus difficiles.

Sam Allardyce a été relégué de la Premier League pour la première fois

«J’ai longuement réfléchi et j’ai vraiment apprécié l’offre. Pour moi, il s’agit de quelqu’un qui va sur le long terme et d’essayer de les faire entrer en Premier League et de les garder en Premier League.

«C’est quelqu’un qui a besoin d’un contrat de trois ou quatre ans. Ma position dans la vie, si j’avais eu la cinquantaine, je le ferais, mais je suis dans la cinquantaine et je ne pensais pas que c’était la bonne chose pour moi ou pour le club de football.

«J’aurais bien pu les faire monter, mais j’aurais été« je resterai encore », mais je voulais partir maintenant et les laisser aller dans une autre direction.

«J’espère qu’ils feront le bon choix et qu’ils le feront à nouveau.»

Les fans ont été autorisés à revenir dans les stades mercredi soir et Allardyce pense que s’ils avaient été pendant toute la saison, les Baggies seraient restés debout.

Les fans ont été accueillis de nouveau aux Aubépines pour la première fois hier soir

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait pu garder West Brom plus de temps, Allardyce a déclaré à talkSPORT: «Pas seulement cela. Je ne m’attendais pas à autant de perturbations à cause de la pandémie, la situation sans ventilateur avait un facteur important.

«L’expérience des fans hier était une atmosphère complètement différente. Même si nous luttions et que nous sommes déjà relégués, nous nous sentions tellement bien. Ils ont soutenu l’équipe et ils ont joué avec plus d’énergie.

«La situation générale est que lorsque vous arrivez dans un club de football qui est dans une position difficile, vous avez un travail difficile à faire.

«J’avais la confiance de ce que j’avais réussi avant d’essayer de le refaire. Les circonstances n’ont pas aidé, mais l’essentiel est que nous avons essayé de changer les choses aussi rapidement que possible.

«Nous avons fait de notre mieux. Nous avons eu de bonnes performances, mais nous n’avons pas réussi le plus souvent devant le but. C’était la position ultime.

«L’essentiel est que nous n’étions pas assez bons.»