Sam Allardyce critique Michail Antonio pour ses commentaires “ dégoûtants ” et démissionne de son poste d’entraîneur-chef de West Brom quelques minutes après la défaite de West Ham

Sam Allardyce a confirmé qu’il ne serait plus l’entraîneur-chef de West Bromwich Albion quelques minutes avant d’attaquer Michail Antonio pour des commentaires “ dégoûtants ” sur sa philosophie.

L’ancien patron de l’Angleterre a pris en charge les Hawthorns après Slaven Bilic et a été chargé de garder les Baggies en Premier League n’ayant jamais été relégués de l’élite.

Sam Allardyce quittera son poste d’entraîneur-chef de West Brom à la fin de la saison

Cependant, le joueur de 66 ans n’a pas pu arrêter la glissade et a annoncé qu’il démissionnerait à la fin de la saison quelques minutes après la défaite contre les Hammers.

“West Bromwich Albion m’a fait une offre généreuse de rester aux Hawthorns, ce qui montre l’engagement d’un club ambitieux”, a-t-il déclaré dans un communiqué. «Après mûre réflexion, j’ai décidé de ne pas accepter cette offre.

«Si je devais rester et obtenir une promotion la saison prochaine, je m’attendrais à continuer pendant au moins une autre saison et, malheureusement, ce n’est pas un engagement que je me sens capable de prendre à ce stade de ma carrière.

«Je pense que le club a maintenant besoin de stabilité et de continuité et cela serait, à mon avis, mieux assuré par un jeune et ambitieux manager qui peut nous ramener là où nous devrions être en tant que club de football de Premier League établi.

West Brom a perdu 3-1 contre West Ham dans ce qui s’avère être le dernier match à domicile d’Allardyce

«Je dois remercier les joueurs et le staff, en particulier Luke Dowling et Ken (Xu Ke), pour leur engagement sans faille dans un défi très difficile pendant mon séjour au club. Ce défi a été rendu d’autant plus difficile, bien sûr, par l’absence forcée des fantastiques supporters du club, dont certains, je suis ravi, étaient présents pour notre dernier match à domicile contre West Ham United.

«Le club a demandé mon avis sur les qualités dont mon successeur aura besoin et j’ai été plus qu’heureux de faire part de mes réflexions.

«La recherche de mon remplaçant commence après le dernier match de la saison à Leeds United. En attendant, nous nous concentrerons pleinement sur la préparation de ce match et ferons tout notre possible pour terminer la saison avec le plus de points possible.

Allardyce a ensuite donné une interview après le match et était furieux des commentaires d’Antonio suggérant que son équipe des Baggies jouait un style de football direct.

Allardyce a ensuite fait une diatribe à propos de Michail Antonio et des médias

«Contrairement à la déclaration de Michail Antonio que je viens d’entendre avant qu’il ne vienne ici», a-t-il déclaré à Sky Sports.

«En disant que nous avons de grands hommes qui jouent juste dans la chaîne, il m’a juste insulté, moi et mon équipe, donc je sais que c’est un gentil garçon mais c’était dégoûtant ce qu’il a dit.

«Je pense donc qu’il devrait revenir en arrière et regarder le match et voir comment nous avons vraiment joué. Je veux dire, nos deux premiers sont 5 “10 et 5” 9.

“Donc je ne sais pas ce qu’il pensait que nous pourrions toucher dans la chaîne.”

Tomas Soucek a battu Darren Randolph d’un coin pour donner les Baggies à l’avance aux Hawthorns

Il a ajouté: “Vous ne parlez jamais de rien d’autre, tout comme Michail Antonio vient de le dire,” Sam est un long ballon. ” C’est une merde.

«Ça a toujours été une merde parce que je n’ai jamais joué de la même façon dans aucun club de football où je suis allé. Et si vous pensiez que c’était une longue balle aujourd’hui, alors quelqu’un est trompé.

«Nous avons joué un long ballon contre Liverpool parce que c’était la bonne façon de jouer et que nous aurions dû obtenir un résultat contre eux. Ils n’aimaient pas ça.

«Mais cela montre à tout le monde que si vous jouez un match simple contre Liverpool, vous pouvez les attaquer, vous pouvez les soutenir et vous pouvez avoir des chances.

«Ils sont partis battre Burnley 3-0 ce soir et ils ont eu beaucoup de chance de nous battre l’autre soir, très chanceux. Aujourd’hui, West Ham méritait de nous battre 3-1, mais c’était de notre faute et pas de personne d’autre.