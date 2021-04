West Brom a ciblé Edouard Mendy lors de sa superbe victoire à Chelsea samedi, a révélé le patron des Baggies, Sam Allardyce.

Le résultat choc du week-end en Premier League a vu les Baggies remporter une victoire choc 5-2 à Stamford Bridge, livrant la première défaite du règne de Thomas Tuchel à Chelsea.

West Brom était brillant à Stamford Bridge

Mais Allardyce a suggéré que son côté était aidé par Edouard Mendy

Christian Pulisic a marqué le premier match pour Chelsea, mais après le carton rouge de Thiago Silva, les visiteurs ont marqué deux buts à tir rapide pour aller 2-1 à la mi-temps.

Ils ont refusé de se reposer sur leur avance en tant que doublé de Callum Robinson et l’arrivée calme de Mbaye Diagne a contribué à sceller la célèbre victoire alors qu’ils recherchaient une voie improbable pour sortir de la bataille de relégation de la Premier League.

Allardyce admet que son équipe a été aidée par Chelsea jouant avec dix hommes pendant une heure, mais a suggéré que le match avait été gagné et perdu avec la façon dont ils avaient identifié les limites de Mendy.

Allardyce a qualifié le Français d’« éruption cutanée » pour son rôle dans le premier but de West Brom, qui a vu Matheus Pereira le lober facilement alors qu’il s’accrochait à un long ballon.

Pereira a fait pression sur Mendy, qui était dans le no man’s land, pour niveler les scores

« Les laisser jouer à l’arrière pour le gardien de but serait une erreur », a déclaré Allardyce à talkSPORT lorsqu’on lui a demandé comment il avait orchestré cette brillante victoire.

«C’est peut-être une tactique que nous avons utilisée plus tard dans le match, mais si cela fonctionne, essayez de continuer à le faire aussi longtemps que possible. C’est pourquoi nous avons joué à deux devant avec Mateus Pereira et Mbaye Diagne.

«La presse a très, très bien fonctionné et il y a quelque chose avec leur gardien, qui peut être téméraire, il peut se précipiter. Si vous avez vu le premier but que nous avons marqué, il s’est précipité au bord de sa boîte et ne s’est pas approché.

«Nous nous sommes sentis à chaque fois que nous sommes revenus au but et nous l’avons mis sous pression, ce qui nous a donné de bonnes opportunités.

«Évidemment, vous pourriez dire que l’envoi a aidé, en jouant contre dix hommes, mais vous devez battre ce qui reste une très bonne équipe.

Mendy a été battu cinq fois par West Brom, le délicat dink de Robinson clôturant la victoire de West Brom

Mendy a remplacé Kepa Arrizabalaga en tant que n ° 1 de Chelsea depuis son arrivée de Rennes l’été dernier

C’était le meilleur résultat de la saison de West Brom, cependant, il est peu probable qu’il mène à la survie de la Premier League avec les hommes d’Allardyce toujours à huit points de sécurité.

Allardyce était très heureux de la finition de son équipe à Chelsea, mais pense que cela a été leur chute tout au long de la saison 2020/21.

«Notre qualité de finition est quelque chose que je recherche depuis longtemps», a-t-il ajouté.

«Notre mauvaise finition nous a coûté de nombreux points, mais samedi, c’était absolument parfait. La qualité de la préparation à notre finition était excellente. »

Allardyce and co peuvent terminer la saison en se demandant ce qui aurait pu être si leur finition avait été meilleure tout au long de la campagne