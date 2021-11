Sam Allardyce identifie le transfert parfait de Newcastle pour les «très bons» talents

L’ancien patron d’Everton et de Newcastle United, Sam Allardyce, a salué Dominic Calvert-Lewin comme une cible de transfert parfaite pour les Magpies riches en espèces.

Allardyce pense que Calvert-Lewin conviendrait parfaitement à Newcastle. L’ancien manager a admis qu’il tenterait de le signer s’il était le patron des Magpies, selon Liverpool Echo.

Calvert-Lewin a marqué trois buts en trois matchs de Premier League cette saison, avant de se blesser. Ce retour met en évidence les prouesses offensives de l’Anglais.

Calvert-Lewin était le sixième meilleur buteur de la Premier League la saison dernière. En effet, il a marqué plus que Jamie Vardy et Marcus Rashford.

Sa capacité à marquer des buts est évidente, et c’est quelque chose pour lequel Allardyce l’a félicité. De plus, il a admis que l’attaquant avait progressé depuis qu’il l’avait dirigé.

« À l’époque, il manquait d’expérience en Premier League pour être le finisseur qu’il est aujourd’hui, mais toute cette expérience lui a été très utile maintenant », a-t-il déclaré.

Allardyce a également salué la capacité de Calvert-Lewin en tant qu’homme cible pur. La capacité de marquer des buts de la tête est un trait qui est rarement vu dans le jeu d’aujourd’hui.

« Je pense qu’il est sans doute le meilleur en-tête d’une balle de centres dans la surface et c’est un art en train de mourir », a-t-il déclaré.

« Nous ne voyons plus ce genre de buts régulièrement et il n’y a rien qui ravit plus les fans qu’un centre de qualité et un avant-centre qui se dirigent vers le fond des filets. C’est un spectacle formidable à voir.

Calvert-Lewin s’est imposé comme un attaquant de pointe dans l’élite anglaise. Cependant, il serait étrange de le voir les Toffees dans la position dans laquelle ils se trouvent actuellement pour un nouveau projet risqué à Newcastle.

En effet, Newcastle est dans une situation beaucoup plus turbulente car ils sont fermement assis dans la zone de relégation. De plus, Newcastle pourrait ne pas tenir compte des conseils d’Allardyce sur le ciblage de Calvert-Lewin.

Cible de transfert bien à la portée de Magpies

Avec la Juventus désireuse de voir Aaron Ramsey partir, en partie à cause de son contrat lourd, Newcastle pourrait bien le débarquer.

Adrien Rabiot, un coéquipier de Ramsey, a également été identifié comme une cible potentielle de Newcastle.

La signature de l’un ou des deux de ces joueurs donnerait clairement aux Magpies un coup de pouce bien nécessaire au milieu de terrain.

Il semble que l’équipe devra dépenser en janvier pour grimper au classement, compte tenu de son mauvais parcours jusqu’à présent cette saison.

