Sam Allardyce: Ole Gunnar Solskjaer a besoin du bon personnel à Manchester United – Man United News And Transfer News

L’ancien manager anglais Sam Allardyce a donné quelques conseils à Ole Gunnar Solskjaer après ses récents combats à Manchester United.

Le légendaire Norvégien est le plus proche qu’il ait jamais été d’être limogé et beaucoup s’attendaient à ce que cela se produise cette pause internationale.

Selon The Sun, Allardyce a déclaré: « Vous n’avez qu’à regarder ses cheveux. Ole ne peut s’en sortir qu’avec son staff et ensuite en mettant les joueurs sur la bonne voie.

« Votre personnel doit être au top de sa forme. Nous recevons toutes les critiques et tous les éloges en tant que managers, mais si vous n’avez pas le bon personnel… le succès que j’ai eu, je n’aurais pas pu le faire sans mon personnel…

«Mon conseil à Ole est que je fermerais tout de l’intérieur, ce qui est une tâche presque impossible.

«Mais pour se concentrer en interne et garder les influences extérieures loin de tout le monde.

« Concentrez-vous et trouvez vraiment un moyen de vous en sortir avec votre personnel. Le personnel d’Ole n’est jamais plus important qu’aujourd’hui.

Les paroles d’Allardyce seraient en quelque sorte de la musique aux oreilles des fans de Manchester United après des plaintes constantes contre le personnel d’entraîneurs.

Beaucoup pensent que le système de soutien actuel autour de Solskjaer lui a fait défaut, d’autant plus qu’il n’est pas le genre de manager à organiser lui-même des sessions de formation.

Sir Alex Ferguson n’a pas non plus pris en charge l’entraînement, mais son personnel a veillé au respect des normes et à la préparation adéquate de l’équipe pour les matchs.

En fait, certains appels ont été lancés pour que l’ancien entraîneur Rene Meulensteen retourne à United afin de les sauver de leur situation actuelle.

Après tout, le personnel de base du club est plutôt jeune et inexpérimenté et donc avoir quelqu’un comme Meulensteen serait un énorme avantage.

Solskjaer n’a cependant montré aucune envie d’ajouter à son personnel, et cela pourrait s’avérer être sa décision la plus coûteuse à ce jour.

Son équipe d’entraîneurs actuelle aurait fait des heures supplémentaires pour renverser la vapeur et rejeter les suggestions selon lesquelles l’équipe n’est pas bien entraînée.