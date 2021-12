Sam Allardyce prévient Conor Gallagher que le retour de Chelsea pourrait le voir « tomber en arrière » comme Jesse Lingard à Manchester United

On a dit à Conor Gallagher d’éviter de commettre la même erreur que la star de Manchester United Jesse Lingard et de quitter Chelsea s’ils ne lui laissent pas de temps de jeu prochaine saison.

Le milieu de terrain en prêt de Crystal Palace a marqué deux buts lors d’une victoire 3-1 contre les Toffees, mais a été averti d’un retour à Stamford Bridge pour entraver ses chances de devenir un habitué de l’Angleterre.

Gallagher était injouable pour Palace lors de sa victoire 3-1 contre Everton

Le milieu de terrain des Eagles a inscrit un superbe but dans le match

Lorsqu’on lui a demandé ce que Gallagher devrait faire lorsqu’il ferait un retour à Stamford Bridge cet été, Allardyce a déclaré à talkSPORT: « Eh bien, je ne passerais pas trop de temps là-bas si je ne faisais pas partie de la première équipe.

«Je voudrais revenir et essayer et je pense à sa forme en ce moment et vous devez garder à l’esprit qu’il a fait ses débuts en Angleterre, c’est un international anglais.

«Il voudrait revenir en arrière et essayer de faire partie de l’équipe, mais je pense que si vous faites cela, vous devez jouer suffisamment de matchs en première équipe, car si vous ne le faites pas, vous pouvez facilement tomber en arrière comme Jesse Lingard.

Gallagher a fait ses débuts en Angleterre contre Saint-Marin

« Rester à Man United, je pense, a été un mauvais choix pour lui car il n’a pas été sélectionné.

« Alors qu’il était à West Ham, il était l’un des meilleurs joueurs de milieu de terrain de la Premier League à son époque, maintenant il est assis sur le banc de Man United.

« Vous devez donc faire très attention à vos choix au bon moment et si vous jouez autant au football que Conor joue maintenant, et que vous en profitez plus que jamais avec Palace, vous voulez continuer ainsi.

« Si ce n’est pas à Chelsea, cela peut certainement être ailleurs en Premier League, j’en suis sûr. »

Lingard a dû se contenter d’une place sur le banc des remplaçants depuis son retour à Man United

Allardyce a dirigé Gallagher pendant sa période de prêt avec West Bromwich Albion et il a été ravi des progrès de la starlette.

« Ce jeune homme que j’ai eu l’année dernière, Conor Gallagher à West Brom, il a amélioré son jeu de 25 pour cent », a-t-il ajouté.

«Je pense qu’il a l’air 20/25% mieux, je veux dire bien sûr qu’il n’a pas pu montrer ces compétences assez souvent à West Brom en raison des difficultés que nous avons eues.

« Mais certainement cette expérience la saison dernière lui a été très utile, un jeune homme fantastique aussi et un garçon vraiment vraiment génial, il a un sourire formidable quand vous le voyez à la télé! »

Gallagher a joué 30 fois en Premier League la saison dernière à West Brom pour Allardyce

Le patron actuel de Gallagher, Patrick Vieira, savoure le fait d’avoir le milieu de terrain prometteur à ses côtés et la légende de la Premier League veut voir encore plus le jeune talent devant.

« Il veut s’améliorer, il est vraiment humble, travaille dur et le défi pour lui est de maintenir ce niveau pour répondre à ses attentes », a-t-il déclaré.

«Aujourd’hui, il était fantastique et je pense que lorsque l’équipe joue également à ce niveau, cela lui permet, ainsi qu’à certains des joueurs de l’équipe, de s’exprimer.

Les deux ont profité l’un de l’autre cette saison, Gallagher apprenant de l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire de la Premier League.

« Je ne sais pas si je dois mettre un chiffre ou non, mais si vous regardez le nombre d’occasions qu’il crée dans le jeu et le nombre d’occasions créées par l’équipe, son timing pour entrer dans la surface est toujours bon et il peut finir.

« Nous devons continuer à le défier, continuer à travailler avec lui pour continuer à s’améliorer, mais il peut marquer, nous devons donc jouer en tant qu’équipe pour permettre à ce type de joueurs qui ont la qualité de marquer de tenter leur chance. »