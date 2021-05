Sam Allardyce refuse de s’engager dans l’avenir à West Brom après avoir été relégué en Premier League pour la première fois en tant qu’entraîneur après la défaite d’Arsenal

Sam Allardyce a refusé de discuter de son avenir après que la relégation de West Brom de la Premier League ait été confirmée dimanche.

Les Baggies ont perdu 3-1 contre Arsenal aux Emirats pour revenir au Championnat dès la première fois.

.

Allardyce est resté timide sur son avenir à West Brom après que le club ait été abandonné

Allardyce a remplacé Slaven Bilic dans le hotseat des Aubépines en décembre dernier avec la réputation d’être un spécialiste de la survie mais – pour la première fois de sa carrière – a subi sa première relégation de l’élite.

Interrogé sur son avenir à West Brom, l’homme de 66 ans a déclaré: «Je ne vais pas répondre à une question sur le fait de rester ou de partir.

«Ce sera juste une perte de temps parce que je ne dirai pas si je pars ou si je reste.

«Il est trop tôt pour envisager ou en parler. Il s’agit de la déception. Ce soir, il s’agit de passer un jour ou deux de congé et de se préparer pour Liverpool.

.

West Brom a eu une saison à oublier en Premier League

«Le plus important pour moi et pour les joueurs est de donner tout ce que nous avons pour essayer de terminer la saison avec fierté de votre propre performance et de votre propre professionnalisme.

«Le grand défi pour nous est de pouvoir nous relever comme nous l’avons fait tout au long de la saison.»

Allardyce a encore un an sur son contrat avec West Brom, mais n’a plus réussi le championnat depuis 2012.

Et ce dernier passage au deuxième niveau de l’Angleterre s’est bien passé alors qu’il guidait West Ham vers la Premier League via les barrages.