Sam Allardyce savoure une énorme victoire à Chelsea alors que le patron de West Brom vise la Premier League en raison d’un calendrier de rencontres mouvementé

Sam Allardyce a salué son équipe de West Brom après avoir sans doute produit le bouleversement de la saison avec une victoire de 5-2 pour le moral à domicile de la Ligue des champions à la poursuite de Chelsea samedi.

Les lutteurs de la Premier League ont infligé une première défaite au règne des Blues de Thomas Tuchel alors que les hommes d’Allardyce se mettaient en marche à Stamford Bridge.

West Brom a produit le bouleversement de la saison à Chelsea

Matheus Pereira et le remplaçant Callum Robinson ont tous deux marqué le double contre Chelsea – qui avait expulsé Thiago Silva en première mi-temps – avec Mbaye Diagne également sur la feuille de match.

L’équipe d’Allardyce doit encore faire face à une tâche ardue dans sa bataille contre le drop, et se trouve actuellement à sept points de retard sur Newcastle, 17e, ayant joué un match de plus que les Magpies.

Et s’adressant exclusivement à talkSPORT, Big Sam a admis que c’était dommage que son équipe n’ait pas retrouvé ses bottes de tir un peu plus tôt compte tenu de la situation précaire dans laquelle ils se trouvaient.

«Évidemment, nous aurions aimé accumuler plus de points et nous aurions eu beaucoup plus de points si nous avions commencé à finir comme ça il y a quelques semaines», a fait remarquer Allardyce.

«C’est un match que nous avons gagné et nous avons 21 points et maintenant nous devons aller à Southampton et nous serons prêts pour cela. Espérons que nous pourrons gagner cela.

Big Sam débordait de joie après la victoire qui remonte le moral

«Nous avons démonté Chelsea aujourd’hui. Cela n’arrive pas très souvent, mais lorsque vous en avez l’occasion et que vous voyez la qualité des performances de votre équipe compte tenu de la position dans laquelle nous nous trouvons et de nos dépenses par rapport à elles, c’était de la meilleure qualité.

«Même lorsque nous avons eu 11 contre 11, nous avons très bien commencé le match. Je pensais que nous étions très malchanceux de descendre 1-0, mais nous l’avons fait et notre réponse après cela a été fantastique.

«Ils ont fait expulser Silva, ce qui était mérité. En fait, il aurait dû être expulsé pour sa première faute, mais de toute évidence, il s’en est sorti avec celle-là.

«Nous avons séparé Chelsea de ce point et ce n’est pas un travail facile de jouer contre 10 hommes, croyez-moi. Je ne veux pas que les gens fassent une excuse, c’est seulement parce qu’ils sont passés à 10 hommes, c’est parce que nous avons joué et comment nous avons démoli les 10 hommes de Chelsea.

«Ce n’est jamais-dire-mourir quand vous arrivez à ce stade. Vous pouvez sombrer par la peur ou vous pouvez vous battre par la peur. Nous ne nous sommes pas enfuis et nous nous sommes battus contre Chelsea, et le football que nous avons produit était de qualité supérieure.

L’équipe d’Allardyce devra produire un parcours de forme remarquable pour éviter la chute

Allardyce avait également des mots de choix pour la Premier League, qui, selon lui, leur complique les choses avec leur emploi du temps chargé alors qu’ils tentent d’éviter un retour immédiat au deuxième niveau.

« Nous ne voulons pas que la Premier League nous gâche les choses car ils essaient de nous organiser un match contre Leicester qui joue dans la coupe un jeudi et qui demande ensuite de jouer à Villa le dimanche », a révélé Allardyce.

«Ils nous ont déjà retournés une fois en mettant Everton le jeudi et Newcastle le dimanche et nous avons seulement réussi à obtenir un point sur ces matchs.

« Nous ne voulons plus cela, car je pense que c’était vraiment injuste qu’ils nous demandent de faire cela pour donner à nos joueurs le bon repos pour se battre pour leur survie. »

Questionné sur la question de savoir si le club protesterait contre cette décision si elle était finalisée «Nous la mettrons en appel immédiatement.»