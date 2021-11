Sam Allardyce séduit par le trait spécial de l’attaquant qu’Arsenal veut

Photo de Visionhaus/.

Sam Allardyce a fait l’éloge de la cible signalée d’Arsenal et de l’attaquant d’Everton Dominic Calvert-Lewin dans SportBible.

L’ancien manager de Newcastle United a déclaré que Calvert-Lewin, lié à un transfert à l’Arsenal de Mikel Arteta, est « sans doute la meilleure tête d’un ballon sur des centres dans la surface ».

Allardyce a travaillé avec l’attaquant international anglais lorsqu’il était le manager d’Everton.

Le Sun a rapporté en octobre 2021 qu’Arsenal envisageait le joueur de 24 ans comme remplaçant potentiel de l’attaquant international français Alexandre Lacazette.

Allardyce a déclaré à SportBible: « Pendant mon passage à Everton, Dominic était un très jeune mais très bon talent. Il a joué la plupart du temps pendant ma courte période à Goodison.

« À l’époque, il manquait d’expérience en Premier League pour être le finisseur qu’il est aujourd’hui, mais toute cette expérience lui a été très utile maintenant.

«Je pense qu’il est sans doute le meilleur en-tête d’un ballon de centre dans la surface et c’est un art en train de mourir.

« Nous ne voyons plus ce type de buts régulièrement et il n’y a rien qui ravit plus les fans qu’un centre de qualité et un avant-centre qui se dirigent vers le fond des filets. C’est un spectacle formidable à voir.

Photo de Mike Hewitt/.

Dominic Calvert-Lewin améliorerait-il Arsenal ?

Calvert-Lewin s’est beaucoup développé au cours des deux dernières saisons environ.

L’attaquant d’Everton est désormais l’un des meilleurs joueurs à son poste.

Le joueur de 24 ans a marqué trois buts en trois matchs de Premier League cette saison.

L’Everton non. 9 ont marqué 16 buts en championnat la saison dernière et 13 en 2019-20.

Photo de Jan Kruger/.

Maintenant, nous ne pensons pas qu’Everton vendra Calvert-Lewin dans la fenêtre de transfert de janvier.

Mais tout est possible à l’été 2022.

Sur les 43 buts que Calvert-Lewin a marqués en 150 matches de Premier League jusqu’à présent dans sa carrière, 18 ont été de la tête.

L’attaquant est en effet excellent avec ses têtes, et il ferait d’Arsenal une équipe meilleure et puissante dès le départ.

