Sam Altman investit 375 millions de dollars dans la start-up de fusion Helion Energy

Sam Altman, co-fondateur et PDG d’OpenAI Inc., prend la parole lors de TechCrunch Disrupt 2019 à San Francisco, Californie, le jeudi 3 octobre 2019.

David Paul Morris | Bloomberg | .

La fusion nucléaire est le Saint Graal éphémère de la technologie climatique. Il fournirait des quantités presque illimitées d’énergie propre sans le sous-produit de déchets radioactifs de longue durée à gérer.

C’est aussi le plus gros pari que Sam Altman ait jamais fait pour le sommité de la Silicon Valley.

« C’est le plus gros investissement que j’ai jamais fait », a déclaré Altman à CNBC à propos de son investissement de 375 millions de dollars dans Helion Energy, a annoncé vendredi. Cela fait partie d’un tour de table plus important de 500 millions de dollars que la start-up utilisera pour achever la construction d’une installation de fusion près de son siège à Everett, Washington.

Altman a été président de la start-up Y Combinator de la Silicon Valley de 2014 à 2019 et est maintenant PDG d’Open AI, une organisation de recherche sur l’intelligence artificielle, qu’il a cofondée avec Elon Musk et d’autres. (Musk s’est depuis retiré, citant des conflits d’intérêts avec les activités d’IA de Tesla.) Altman a également été un grand partisan du revenu de base universel, l’idée que le gouvernement devrait donner à chaque citoyen un salaire minimum vital pour compenser les perturbations technologiques qui rendent certains emplois sans importance.

Il y a des années, Altman avait dressé une liste des technologies dans lesquelles il souhaitait s’impliquer, et l’intelligence artificielle et l’énergie étaient en tête de cette liste.

Altman a visité quatre sociétés de fusion et a fait son premier investissement de 9,5 millions de dollars dans Helion 2015.

« Dès ma rencontre avec les fondateurs d’Helion, j’ai pensé qu’ils étaient les meilleurs et que leur approche technique était de loin la meilleure », a-t-il déclaré.

L’approche d’Helion en matière de fusion

Zoom avant IconFlèches pointant vers l’extérieur

La machine à fusion d’Helion

Avec l’aimable autorisation d’Hélion

Helion utilise la « fusion magnétique pulsée », a expliqué Kirtley. Cela signifie que l’entreprise utilise des aimants en aluminium pour comprimer son carburant, puis l’étendre pour extraire directement l’électricité.

Des températures extrêmement élevées sont nécessaires pour créer et maintenir l’état délicat de la matière appelé plasma, où les électrons sont séparés des noyaux, et où la fusion peut se produire.

En juin, Helion a annoncé avoir dépassé les 100 millions de degrés Celsius dans son 6e prototype de générateur de fusion, Trenta.

Kirtley compare la machine à fusion d’Helion à un moteur diesel, tandis que les technologies plus anciennes ressemblent davantage à un feu de camp. Avec un feu de camp, vous attisez le feu pour générer de la chaleur. Dans un moteur diesel, vous injectez le carburant dans un récipient, puis comprimez et chauffez le carburant jusqu’à ce qu’il commence à brûler. « Et puis vous utilisez l’expansion de celui-ci pour effectuer directement un travail utile », a déclaré Kirtley.

« En adoptant cette nouvelle approche et une partie de l’ancienne physique, nous pouvons aller de l’avant et le faire rapidement », a déclaré Kirtley. « Les systèmes finissent par être beaucoup plus petits, beaucoup plus rapides à itérer, et cela nous amène à une électricité commercialement utile, qui résout le problème du changement climatique, dès que possible. »

Helion Energy utilise la fusion aneutronique, ce qui signifie « qu’ils n’ont pas beaucoup de neutrons de haute énergie présents dans leur réaction de fusion », selon Brett Rampal, directeur de l’innovation nucléaire au Clean Air Task Force à but non lucratif.

Il y a encore des inconnues avec la fusion aneutronique, a déclaré Rampal.

« Une approche aneutronique, comme celle que poursuit Helion Energy, pourrait présenter des avantages potentiels que d’autres approches n’ont pas, mais pourrait également présenter différents inconvénients et défis pour atteindre la production commerciale d’énergie de fusion », a déclaré Rampal.

Dans l’ensemble, cependant, Rampal pense que la vague d’investissement et d’innovation dans la fusion au cours des deux dernières décennies est une bonne nouvelle pour l’industrie.

« Avec tant de choses à prouver pour de véritables approches de fusion commerciale, aborder le problème sous plusieurs angles différents et essayer de déterminer où se trouvent les meilleurs avantages et inconvénients des technologies individuelles est exactement là où l’industrie de la fusion devrait être en ce moment », a déclaré Rampal. CNBC.

La vision utopique en trois parties d’Altman

Pour Altman, la fusion fait partie de sa vision globale d’une abondance croissante grâce à l’innovation technologique – une vision qui se distingue de nombreux investisseurs et penseurs dans l’espace climatique.

« Numéro un, je pense que c’est notre meilleure chance de sortir de la crise climatique », a déclaré Altman.

Plus généralement, « la diminution du coût de l’énergie est l’un des meilleurs moyens d’améliorer la qualité de vie des gens », a déclaré Altman. « La corrélation là-bas est tout simplement incroyablement grande. »

La vision utopique d’Altman comprend trois parties.

L’intelligence artificielle, a déclaré Altman, fera baisser le coût des biens et services avec des augmentations exponentielles de la productivité. Le revenu universel de base sera nécessaire pour payer le coût de la vie des gens pendant la période de transition où de nombreux emplois sont supprimés. Et l’énergie verte pratiquement illimitée et à faible coût est la troisième partie de la vision d’Altman pour le monde.

Les co-fondateurs d’Helion Energy, Chris Pihl (L) et David Kirtley (R).

Photo avec l’aimable autorisation de Helion Energy

« Donc, pour la même raison que je suis tellement intéressé par l’IA, je pense que la fusion, en tant que voie vers une énergie abondante, est en quelque sorte l’autre partie de l’équation pour atteindre l’abondance », a déclaré Altman à CNBC.

« Je pense fondamentalement qu’aujourd’hui dans le monde, les deux produits limitants que vous voyez partout sont l’intelligence, sur laquelle nous essayons de travailler avec l’IA, et l’énergie, et je pense qu’Helion a la chose la plus excitante au monde qui se passe en ce moment . »

Mais Altman sait que la fusion est insaisissable depuis des décennies. « La blague dans la fusion, c’est que ça fait 30 ans que ça fait 50 ans », a-t-il déclaré.

Kirtley était également consterné par les délais apparemment impossibles pour commercialiser la fusion. « Je me suis lancé dans la fusion, j’ai passé quelques années à apprendre tout ce que je pouvais sur la fusion et toutes les approches typiques, et je me suis en fait éloigné de la fusion. J’ai dit que ces délais ne nous aidaient pas », a déclaré Kirtley à CNBC.

Il a travaillé avec la NASA, l’Air Force et la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) sur la technologie de propulsion spatiale pour aider les humains à voyager vers Mars et au-delà.

Mais l’idée d’utiliser une fusion approchante avec de nouvelles technologies a fait reculer Kirtley.

Kirtley a rejoint ses co-fondateurs John Slough, George Votroubek et Chris Pihl pour lancer Helion en 2013. t été appliqué à l’industrie de la fusion dans son ensemble », a déclaré Kirtley.

L’équipe d’Helion Energy.

Photo avec l’aimable autorisation d’Hélion

L’argent du tour de table annoncé vendredi sera utilisé pour achever la construction de Polaris, l’installation de fusion de 7e génération d’Helion, dont il a inauguré le terrain en juillet et qu’il vise à utiliser pour démontrer la production nette d’électricité en 2024.

Les autres investisseurs dans Helion incluent le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, et Dustin Moskovitz, co-fondateur de Facebook. Moskovitz a également participé à nouveau à la ronde de financement de vendredi.

La mission est personnelle pour Kirtley, tout comme la lutte contre le changement climatique l’est pour beaucoup. Il a déménagé du sud de la Californie à Washington en 2008.

« Je regarde maintenant les étés à Washington où nous avons des incendies maintenant, et ce n’était pas le cas lorsque j’ai déménagé ici pour la première fois », a-t-il déclaré. L’urgence est tangible car ils « regardent les glaciers fondre sur le mont Rainier ».