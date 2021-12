Sam Asghari auditionné pour ce rôle dans… Et juste comme ça

Et juste comme ça… Sam asghari était presque dans le redémarrage de Sex and the City.

Mercredi 29 décembre, l’acteur de 27 ans, qui s’est récemment fiancé à Britney Spears en septembre, a révélé sur son histoire Instagram qu’il avait auditionné pour le rôle de Travis, le physiothérapeute de Carrie, qui est apparu dans le cinquième épisode de la série.

En postant une photo de lui sur son histoire Instagram maintenant expirée, Sam a expliqué qu’il avait malheureusement fini par ne pas recevoir le rôle. Partageant sa déception, il a écrit: « Mec, j’attendais ce rôle avec impatience pour le redémarrage de Sex and the City, And Just Like That. »

Dans une deuxième histoire, Sam a montré son soutien à l’acteur qui a joué Travis en partageant une capture d’écran de lui de l’épisode. « Crie au mec qui l’a eu! » J’ai ajouté. « C’était un rôle de dope. »

Le personnage de Travis est essentiel pour aider Carrie à se « remettre sur les talons » après avoir subi une opération à la hanche dans la série.