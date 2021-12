Sam Asghari dit que lui et Britney Spears feront des bébés pour Noël

Lire du contenu vidéo

ARRIÈRE-GRILLE

Britney Spears et Sam Asghari vont être occupés cette saison des vacances – pas tellement sous un arbre … mais sous les draps, plutôt.

Le fiancé de BS a dit exactement cela à un papa qui l’a surpris en rentrant du gymnase cette semaine, lui demandant ce que lui et Brit avaient prévu pour Noël. Sa réponse est courte et va droit au but… en disant au photographe, nous allons faire des bébés.

Regardez, on dirait que le pap ne peut pas croire ce qu’il a entendu – alors il le fait répéter à Sam, et le gars annonce clairement cette fois … juste pour qu’il n’y ait pas de confusion.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Bien que son honnêteté puisse être un peu surprenante à première vue – le projet d’agrandir leur famille n’est pas un choc pour ceux qui ont suivi … comme Sam et Britney l’ont clairement dit à maintes reprises ces derniers temps. mois que ils veulent des enfants.

Une partie de la raison pour laquelle ils n’ont pas pu jusqu’à présent – ​​du moins selon Britney – est à cause des contraintes de sa tutelle … mais maintenant qu’elle est hors de cela, ils peuvent vraisemblablement procéder sans entrave, et il on dirait que c’est exactement ce qu’ils vont faire.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

La fièvre du bébé de Brit a été assez évidente pour ses fans … la semaine dernière, elle a posté une vidéo d’elle-même berçant ce qui semblait être un bébé tout en le nourrissant, mais ce n’était pas réel. Ses vibrations de maman, cependant, étaient… et elle a même tagué Sam pour le remercier avant qu’ils n’aient le leur.

On sait aussi quel sexe Britney veut en sortant du four… dans un monde idéal, ce sera une fille.

Mieux vaut y aller, vous deux… ces bébés ne vont pas se faire !!!