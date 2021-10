Sam Bee admet qu’elle ne pouvait pas se moquer d’Andrew Cuomo, son public l’aimait

Cortney O’Brien de Fox News rapporte que la comédienne de fin de soirée TBS, Samantha Bee, connaissait suffisamment son public de gauche pour éviter de s’en prendre au gouverneur «super problématique» Andrew Cuomo. Bee a affirmé « J’ai appris qu’à Full Frontal, vous ne devriez pas avoir de héros. Ne croyez jamais en personne, et tout ira bien.

O’Brien a souligné que Bee a bavé partout des politiciens de gauche comme Barack Obama, Kamala Harris et la sénatrice Elizabeth Warren. Nous jetterions Ilhan Omar.

« Donc, ce n’est pas comme – je n’étais pas un Cuomosexuel, en particulier », a déclaré Bee. «Et il y a eu de très nombreuses fois, en fait, pendant la pandémie, où nous avons eu de grandes, vous savez, des conversations à l’échelle du spectacle sur, comment gérons-nous Cuomo? Parce qu’il est super problématique. Mais l’histoire de lui dans le monde était comme, c’est un héros. Et il est la seule personne à parler de la pandémie d’une manière paternelle. Et il est notre père et peu importe. « Et c’est ainsi que je me suis senti [like] un endroit où ce n’était pas tout à fait le moment d’être comme, hé, juste comme, regardez, il est en fait un trou du cul », a-t-elle poursuivi. « Nous avions l’impression que notre public nous manquerait complètement. Et les gens n’étaient pas vraiment là pour entendre ça à ce moment-là, alors — Quoi qu’il en soit, c’est ce qui se passe.

Swisher a demandé « Alors, voudriez-vous dire quelque chose maintenant ? » Bee a répondu avec regret : « C’est un connard. Il était mauvais, mauvais.

Bee a déclaré que sa comédie était « alimentée par l’indignation » et « très satisfaisante ». Je dirai que c’est – comme, cela fournit une catharsis, je pense, dans un ensemble de circonstances désastreuses. » Maintenant, elle est furieuse contre la loi anti-avortement du Texas. « Je me sens terrifiée », a-t-elle déclaré.

BEE : Je ne sais pas quoi faire. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas quoi faire ! Comme, honnêtement, j’ai l’impression que tant de nos épisodes se terminent maintenant sur une note de, écrivez à vos représentants gouvernementaux! Tout le monde prend vos timbres et écrivez un tas de lettres ! Et c’est tellement ringard et ennuyeux. Mais l’engagement civique est tellement ennuyeux et ringard. Et pour bien faire les choses, vous devez être comme la personne la plus agaçante. Et donc nous sommes ennuyeux tout le temps. Et je ne – je – littéralement, je ne sais pas quoi faire d’autre, à part souligner ce problème. »

On a demandé à Bee si Beto O’Rourke avait une chance d’être gouverneur du Texas, et elle a répondu « Je voterais pour une assiette en carton tachée de pizza plutôt que Greg Abbott. »

Swisher a demandé à Bee si elle essayait d’être une bande dessinée ou une militante, ou simplement une « drôle d’avocate ». Bee a répondu « Peut-être un avocat drôle… J’essaie d’être drôle. »

Lorsque Swisher a demandé à Bee si Donald Trump lui manquait, juste pour la comédie, Bee a répondu : « Je veux juste me jeter de cette plate-forme. Je ne peux même pas croire que tu aies dit ça.

Elle a ajouté: « Quand il a été fermé des médias sociaux, j’ai probablement eu une période de 24 heures où je viens d’opérer dans une sorte d’état de fugue du genre, qu’est-ce que je suis enragé – je ne sais pas qui je suis – comme, juste errer autour d’un feu de camp. Et puis après environ 24 heures, je me suis dit, oh, c’est génial. Je me sens beaucoup mieux. »

SWISHER: Je veux que vous disiez simplement des choses – Trump. BEE: Oh, mon Dieu, va – disparais, s’il te plaît. Disparaître. Il suffit de plonger dans un volcan. Désolé. SWISHER : C’est une bonne blague. BEE : Ce n’est même pas une blague. C’est grave. C’est la vraie vie.