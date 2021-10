Sam Burns, champion du championnat Sanderson Farms

L’Américain Sam brûle était dans la lutte dans la dernière ligne droite de Championnat des fermes Sanderson avec une demi-douzaine de joueurs à la recherche de leur premier titre sur le PGA Tour et le nouveau champion a été proclamé à l’issue du quatrième tour avec un record de 67 coups (-5) et un cumulatif de 266 (-22).

Burns a joué comme il l’avait fait avant, et cela a conduit à sa deuxième victoire de l’année. Il a joué sans faute jusqu’à ce que cela n’ait pas d’importance et il a lancé trois birdies d’affilée qui lui ont permis de prendre les commandes dimanche et de clôturer sa participation au Jackson Country Club avec un coup d’avantage sur ses compatriotes Nick Watney et Cameron Young (267, -21) qui a terminé les secondes.

Le nouveau champion du Sanderson Farms Championship, qui Il a relevé Sergio Garcia, qui avait également remporté le championnat Valspar à Innisbrook au printemps.

En plus de conclure à un tir d’un play-off à Riviera et de s’incliner en play-off au Championnat du monde de golf au Tennessee.

Rien de tout cela n’a affecté Burns lorsqu’il s’est agi de définir son deuxième titre et de remporter un prix en espèces de 1 260 000 $.

“Ayant ces expériences de leadership, je pense qu’elles étaient vraiment importantes pour moi. Je ai beaucoup appris” Burns a déclaré. ” Avec cela à mon actif aujourd’hui, cette expérience a été définitivement utile; Et en arrivant sur la dernière ligne droite, je me sentais très différent de ce que je ressentais par le passé, pas forcément plus confiant, mais juste dans un meilleur état d’esprit.”

Burns a réussi quatre birdies sur un parcours de six trous au cours des neuf derniers.

Les trois derniers birdies ont été déterminants. Il a réussi un birdie de quatre mètres sur la normale 3 de 13, a frappé un fer 5 de quatre mètres supplémentaires qui a mis en place un birdie de deux putts sur le trou suivant pour prendre la tête, puis a frappé un lancer parfait derrière le green sur le par 4 réalisable sur 15 pour un birdie tap-in.

Visant une avance de deux coups sur 18, il a pris un boguey sûr du bunker vert pour assurer la victoire.

Watney, sortant de sa pire saison en plus d’une décennie, a clôturé avec 65 (-7) et a obtenu son meilleur résultat en plus de trois ans, ce qui lui a permis de remporter un prix de 623 000 $, le même que Young a reçu.

La recrue Sahith Theegala, originaire de Californie, qui était en tête du classement depuis le début du tournoi, a commencé le tour final avec une avance d’un coup, contrôlait le tour final jusqu’à ce qu’il atteigne les neuf derniers.

Il n’a pas pu monter et descendre d’un bunker à côté du green sur le par 3 du 10e, ratant un putt de moins de deux mètres. Avec un fer 7 en main pour son deuxième à par 5 sur 11, il a fait fuir le tir vers la droite et dans l’eau, et a raté un putt d’un peu plus d’un mètre jusqu’au bogey.

Deux trous plus tard, il a réussi trois putts d’un peu plus de cinq mètres jusqu’au bogey. A partir de là, on a tenté de limiter les dégâts. Il a joué les cinq derniers trous à moins de 1 pour 71. Theegala a terminé à égalité au huitième rang, l’emmenant sur le parcours la semaine prochaine à Las Vegas, Nevada.

Pour Burns, le joueur de 25 ans originaire de Louisiane, il commence tout juste à porter ses fruits.

Son triomphe a également mis fin à une tendance dans laquelle six des sept précédents vainqueurs du championnat Sanderson Farms ont remporté leur premier titre du PGA Tour.

Il était parmi les rares à avoir une expérience gagnante. Six joueurs en litige au début du tour final avaient récemment remporté des cartes du PGA Tour via le Korn Ferry Tour.

Parmi les exceptions figurait Watney, d’abord freiné par une blessure au bas du dos puis par une perte de confiance. Il a de nouveau travaillé avec Butch Harmon cet été, puis a passé une excellente semaine avec son putter, menant le peloton dans les statistiques clés sur les putters.

L’amateur espagnol Eugenio Chacarra a bouclé son meilleur tour du tournoi avec un record de 67 (-5) et un record cumulé de 278 (-10) pour terminer à la 45e place, partagée avec cinq autres joueurs.