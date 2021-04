Sam Burns continue de diriger le Genesis Invitational

21/02/2021 à 08:09 CET

L’Américain Sam Burns n’a pas réussi à terminer le troisième tour du tournoi Genesis Invitational, du PGA Tour, après avoir été suspendu en raison du fort vent dominant et du manque de lumière au Riviera Country Club, mais toujours en tête du classement.

L’avance de Burns est passée de cinq coups à deux lorsqu’il a été suspendu pour la journée, sans que le golfeur de 24 ans ne soit satisfait de la façon dont les choses s’étaient déroulées.

Le parcours Riviera Country Club est un test difficile sur son parcours, mais quand il y a du vent fort, le degré de complication est encore plus grand.

Burns a réalisé 31 trous d’affilée avec un bogey, une séquence qui s’est terminée au 8e rang.

Lorsque l’obscurité a arrêté le troisième tour, il a bogeyé dos à dos 10 sous la normale, deux tirs devant l’Anglais Matt Fitzpatrick (-8), 26 ans, à la deuxième place. les Américains Dustin Johnson, Max Homa et Wyndham Clark ils ont partagé la troisième place avec (-7), mais ils n’ont pas non plus terminé la tournée.

Le troisième tour reprendrait tôt dimanche, puis jouerait le quatrième et dernier tour. « Même les trous sous le vent n’étaient pas beaucoup plus faciles parce qu’il était difficile d’arrêter le ballon sur le green », a déclaré Burns. « Je n’ai pas eu beaucoup d’opportunités aujourd’hui », a-t-il ajouté.

C’était la première fois qu’un événement du PGA Tour était annulé par des vents violents de Torrey Pines en 2016, lorsque seulement 23 joueurs ont terminé le tour final avant qu’une rafale de 40 miles par heure abat des arbres et fait sauter les fenêtres de la tente.

Le vent de samedi était assez fort pour faire sauter le putt de Keegan Bradley sur le 10e green, et il a presque soufflé le splendide fer 5 de Homa au par 5 en premier, épinglant la balle pour un aigle. Lorsque le jeu a repris, ce n’était pas beaucoup plus facile.

Seuls huit des 67 joueurs ont réussi à frapper le vert sur le quatrième trou de 242 verges. Par 3 14 a été joué 189 verges sous le vent, laissant les joueurs avec des fers 8 et 9. Seuls 10 ont atteint ce green.

Touche incroyable montrée par le leader. @ SamBurns66 avec une sauvegarde par tous les mondes au n ° 6. # QuickHits pic.twitter.com/PtLqAPzKwm – PGA TOUR (@PGATOUR) 20 février 2021

« C’est très difficile quel que soit le vent au près ou au portant », a déclaré Johnson. « C’est très difficile de frapper la distance. Mais j’ai l’impression de jouer assez solide. Je n’avais pas vraiment fait de putts, mais je suis content de ma situation. »

Burns, le joueur de 24 ans de Louisiane à la recherche de sa première victoire sur le PGA Tour, débute dimanche au 14e trou. « C’est un parcours difficile sans vent », a déclaré Burns.

Fitzpatrick a eu un tour le plus étrange en effectuant 10 trous consécutifs sans un par six birdies, quatre bogeys.

Tiger Woods est apparu juste au moment où le jeu était arrêté. Woods est l’hôte du tournoi et ne joue pas car il se remet d’une cinquième opération au dos.

L’Espagnol Joh Rahm, qui, s’il avait le temps de terminer le parcours, n’avait toujours pas ses meilleurs coups longs ou sur le green, il a donc terminé avec un record de 72 (+1) pour ajouter 211 coups sûrs (-2).

Rahm se mantuvo en el decimonoveno puesto de la clasificación, el mismo que compartió con el chileno Joaquín Niemann, que se encontraba en el hoyo 13 cuando se ordenó la suspensión de la jornada, que no le había sido nada favorable después de llegar +5 en l’itinéraire.

Celui qui a pu conclure la tournée a été le Colombien Sebastián Muñoz, qui a délivré une carte signée de 76 coups (+5), ce qui lui a fait perdre 31 places au classement en tombant à 50, qu’il partage avec six autres joueurs après avoir ajouté 215 (+2).