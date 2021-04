Sam Claflin enregistre un film à San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Avec l’arrivée des caméras et des réflecteurs, il s’est avéré que l’acteur hollywoodien Sam Claflin était à San Cristóbal pour enregistrer sa nouvelle comédie romantique «Book of Love».

Ce film raconte l’histoire d’un écrivain dont le livre devient un best-seller au Mexique et doit entamer une tournée promotionnelle de ce pays.

Les scènes sont enregistrées sous un dispositif de sécurité solide dans un espace tel que Nabolom, Casa de la Enseñanza et on sait que ce seront d’autres espaces qui identifieront cette ville sur scène et qui seront bientôt vus sur les écrans à l’international.

Il est apparu que Claflin enregistre « Book Of Love » aux côtés de Verónica Echegui.

Face au secret, on sait qu’ils sont accompagnés d’un groupe d’acteurs de TV Azteca, pour lesquels ils seront deux semaines de travail dans la Zona Altos, avec une tête à San Cristóbal.

