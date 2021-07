Sam Cooke règle la scène de l’âme une dernière fois

Lorsque Sam Cooke est entré dans les charts R&B et pop américains au début de l’été 1964 avec “Bon temps,” il n’avait encore que 33 ans et était l’une des stars de la soul crossover les plus idolâtrées en Amérique. Dans le classement R&B du 11 juillet 1964, la chanson est devenue sa dernière âme n°1. À peine cinq mois plus tard, sa vie était finie.

Après avoir traversé le marché de la pop à partir de ses racines dans le gospel, Cooke a rapidement montré ses prouesses à la fois en tant qu’artiste d’enregistrement et en tant qu’homme d’affaires très prospère. Son premier R&B n°1, l’immortel « You Send Me » de 1957, a été écrit par son frère, Charles « LC » Cooke. Au début de l’année suivante, il était de retour à ce sommet des charts avec “I’ll Come Running Back To You”.

Étrangement, certaines des chansons que nous associons maintenant le plus étroitement à Sam ne figuraient pas parmi ses hits soul, des succès comme “Monde merveilleux,” “Chain Gang” et “Tout le monde aime Cha Cha Cha”. Mais au fur et à mesure que sa popularité et son influence grandissaient, il continua à se constituer un puissant répertoire de tubes et revint finalement au sommet des best-sellers R&B en 1962 avec “Twistin’ The Night Away”.

Successeur de « Walk On By »

L’année suivante a apporté un autre n ° 1 avec “Un autre samedi soir,” plus tard converti en un air pop pur et simple par Chat Stevens. Comme Rod Stewart, les pierres qui roulent, et bien d’autres encore, Stevens considérait Cooke comme l’un des meilleurs écrivains-interprètes de son époque. Au début de 1964, Sam était à nouveau le roi des charts R&B avec le “Good Times” sophistiqué et claquant des doigts. Une autre composition de Cooke, elle a été réalisée comme d’habitude par Hugo & Luigi, l’équipe de Hugo Peretti et Luigi Creatore. Le morceau a duré deux semaines en tant que best-seller R&B américain, succédant à “Walk On By” de Dionne Warwick. Sam ne serait plus jamais en tête du classement.

Cooke a également atteint le top 10 R&B avec la face B du single, une mise à jour du hit de 1940 de Patti Page, “Tennessee Waltz”. Puis en 1965, les Stones ont pesé avec une reprise de “Good Times” sur l’album Out Of Our Heads – mais bien sûr, Sam n’était pas là pour l’entendre. Il a été abattu lors d’un incident encore mystérieux dans un motel en décembre 1964.

La chanson a ensuite été refaite par Aretha Franklin, et pour souligner sa pertinence (et celle de Cooke), c’était un pays n ° 1 pour Dan Seals en 1990 et a été utilisé par Nike dans une publicité de basket-ball en 2011.

