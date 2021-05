Sam Darnold a essayé de dessiner le logo des Panthers et a créé une limace hantée

Sam Darnold s’est assis pour faire une vidéo amusante pour les Panthers où il a tenté de dessiner diverses choses. Il a affronté le soleil, fait un peu du désordre d’un ours, et en ce qui concerne le logo de l’équipe lui-même … eh bien.

Pour être clair, nous parlons d’un chef-d’œuvre absolu de l’art moderne.

Je pense que c’est une amélioration, si je suis honnête. Nous savons tous à quoi ressemble une panthère. Élégant, impressionnant, bien sûr – mais pas d’innovation. Darnold a créé une glorieuse limace à dents de cheval qui ressemble à un burrito maudit qui est devenu sensible en vivant sous le canapé d’une maison hantée.

Les Panthers ont immédiatement reconnu l’art et ont transformé ce dessin en leur nouveau mème préféré.

Mais c’est bien plus qu’une simple photo de profil. Il y a maintenant un mouvement pour en faire une chemise.

Personnellement, j’en ai besoin pour aller encore plus loin. Je veux que le logo slug de Darnold devienne un uniforme alternatif, au moins pour un match par an. Je me fiche de savoir s’il y a des cerceaux à sauter, ou si la NFL en est heureuse, J’AI BESOIN d’un uniforme uni sans embellissement et du logo de limace sur le casque. C’est absolument parfait.