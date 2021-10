Sam Darnold a été bon avec les Panthers, mais ce n’est pas Cam Newton

La décision d’échanger contre Sam Darnold a jusqu’à présent été l’une des meilleures offres de la saison de la NFL. La Caroline a vu une opportunité de lancer les dés sur un quart-arrière qu’ils pensaient être piégé dans une mauvaise équipe des Jets et aurait peut-être trouvé un joueur de franchise. C’est un sacré retour pour n’avoir abandonné qu’un choix de six rondes, ainsi qu’un futur deuxième et cinquième.

Cela dit, on peut apprécier Darnold sans en abuser au point de perdre la notion du temps et de l’espace — comme Terry Bradshaw.

“Je pense [the Panthers] ont frappé le meilleur quart-arrière de l’histoire de la franchise. »-Terry Bradshaw sur Sam Darnold. #KeepPounding – Jarrett Bailey (@JBaileyNFL) 3 octobre 2021

Bradshaw a dit cela avant que les Panthers ne jouent contre Dallas dimanche, mais honnêtement, ce match n’a pas vraiment pesé de toute façon. Darnold a lancé deux interceptions, mais a également réussi deux autres et a marqué deux points. C’était un très bon match, ce qui est important car il ne laisse pas de marge de manœuvre sur la déclaration de Bradshaw.

Les Panthers ont fait un travail remarquable en construisant l’offensive pour soutenir les compétences de Darnold. À New York, il y avait très peu de soutien schématique, ce qui l’a fait échouer. La Caroline n’a pas une bonne ligne offensive pour assurer sa protection, mais ils élaborent des jeux pour tirer parti des lectures rapides, des lancers profonds lorsqu’ils sont disponibles et de nombreux itinéraires de sortie qui permettent à Darnold de développer le rythme et le confort de l’offensive.

La relation de Darnold avec le meilleur receveur DJ Moore porte déjà ses fruits, Moore se situant au 4e rang de la ligue pour les verges de réception avec 398 verges, et sur le rythme de plus de 1 500 verges cette saison, ce qui serait un sommet en carrière – même sans le 17e match.

Enfin, il y a la course sur la ligne de but de Darnold, qui a déjà justifié des mèmes. Au lieu de lancer le ballon dans des situations de pression dans la zone rouge, l’équipe appelle simplement le numéro de Darnold. Pour une raison quelconque, les équipes ne croient toujours pas que Darnold dirigera le ballon, ce qui lui permettra de remporter cinq touchés cette saison, le mettant sur la bonne voie pour marquer 21, sept de plus que la meilleure saison de Cam Newton. Cela ne devrait pas être un point d’insistance, mais plutôt une appréciation de l’hilarité.

Au total, la situation semble très bonne pour Carolina, et ils doivent être ravis de la performance de Darnold jusqu’à présent, mais c’est loin d’être le « meilleur quart-arrière de l’histoire de la franchise », comme le suggère Bradshaw. Premièrement, non, non, il ne l’est pas. Cam Newton existe. Jake Delhomme aussi. Bon sang, même Steve Buererlein est dans la discussion ici avant Darnold. Deuxièmement, cela fait quatre matchs. Nous pouvons vraiment nous détendre en faisant des proclamations ridicules si tôt.

Je sais que tout le monde est à la recherche de prises chaudes. Bon sang, on les a entendus quand Darnold a été échangé. Tant d’écrivains et de personnalités de la NFL se sont précipités pour dire que Darnold serait terrible, seulement pour se tromper – maintenant il y a le coup du lapin et il est soudainement une légende. Nous pouvons simplement adopter une approche mesurée et dire « ça a l’air vraiment bien jusqu’à présent », et en rester là. Permettez-moi d’illustrer le danger de trop glaner sur une séquence de quatre matchs. Comparons quelques QB récents des Panthers au cours de leurs quatre premiers départs, puis nous pourrons discuter de la place de Darnold.

Comparaison des Panthers QB sur les quatre premiers départs

NOM CMP ATT YDS YPA TD INT RATING NAME CMP ATT YDS YPA TD INT RATING Sam Darnold 99 146 1 189 8,1 5 3 95,4 Teddy Bridgewater 103 141 1 147 8,1 4 3 97,4 Cam Newton 104 163 1 386 8,5 5 5 88,1 Matt Moore 63 99 725 7,3 3 3 83,1 Jake Delhomme 53 93 510 5,5 4 4 68,8

Je sais que c’est assez impressionnant de voir ça et de dire « Wow, Sam Darnold fait mieux que Cam Newton », mais c’est décidément moins étonnant de dire « Darnold est pire que Teddy Bridgewater. » Les fans des Panthers savent que Teddy a commencé 2020 à chaud, puis est tombé d’une falaise – et la même possibilité reste ouverte pour Darnold.

Maintenant, à son crédit, Darnold semble avoir une bien meilleure maîtrise de ce que la Caroline essaie de faire en attaque que Bridgewater, et il est prêt à prendre plus de coups dans le champ pour ouvrir les choses – mais cela ne change pas à quel point il est ridiculement prématuré c’est-à-dire « Eh bien, il est le meilleur de l’histoire de la franchise ».

Darnold devrait être satisfait de sa performance jusqu’à présent. Cela a été un point positif dans une saison déjà surprenante pour les Panthers, et a prouvé le contraire à ceux qui ont dit que ce commerce était un échec. Cependant, nous avons un long chemin à parcourir avant de le nommer meilleur quart-arrière de l’histoire de la franchise. Un pas après l’autre. C’est bien de ne pas avoir encore de prise chaude.