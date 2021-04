Sam Darnold parle de se sentir “ indésirable ” par les Jets ⋆ .

Avec le choix n ° 2 du repêchage à venir dans leur poche, les Jets de New York ont ​​pris leur décision sur Sam Darnold.

New York a échangé Darnold aux Panthers, ce qui signifie qu’ils rédigeront sans aucun doute leur prochain QB plus tard dans le mois.

Alors que les Jets semblent tous prêts sur Zach Wilson de BYU en tant que prochain quart-arrière, Sam Darnold a expliqué à quel point il était soulagé de trouver une nouvelle maison après tant d’incertitudes.

“Il y a un peu des deux – du soulagement et de l’excitation”, a déclaré Darnold via Panthers.com. «Il y a eu tellement d’incertitude cette intersaison, ne sachant pas à quoi ressemblerait votre avenir, c’était difficile.

«Mais maintenant que je suis à Charlotte, je suis excité, et oui, je suppose que je suis un peu soulagé d’être ici.

Darnold poursuivrait en expliquant à quel point le sentiment de désir est la principale source de son excitation, même s’il appréciera également d’avoir de bien meilleures armes et de meilleurs joueurs avec les Panthers.

“Passer du statut indésirable à celui du désir est énorme”, a déclaré Darnold. «Obtenir cette nouvelle que vous allez être échangé, d’une équipe disant:« Hé, nous ne voulions pas de vous », pour une raison quelconque, est difficile.

«Mais pour le moment, je me sens bien et je suis impatient d’arriver ici et de commencer.»

Sam Darnold n’a encore que 23 ans, et je ne serais pas surpris qu’il puisse devenir un quart-arrière de départ utile avec les Panthers de la Caroline.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur les sports et la culture pop sur le Web!

Lien source