Sam Edelman lance son premier parfum personnel – WWD

La marque de vêtements et accessoires Sam Edelman a annoncé son premier parfum.

Appelée Signature par Sam Edelman, l’eau de parfum sera lancée sur le site Web de la marque, chez Macy’s Inc. et via Scent Beauty le 15 septembre. Elle s’étendra à Nordstrom le 15 octobre et les prix vont de 68 $ à 100 $. Des sources de l’industrie pensent que le parfum pourrait rapporter 10 millions de dollars au détail au cours de sa première année sur le marché.

Edelman, le fondateur homonyme de la marque, a refusé de commenter les projections de ventes, mais a déclaré que la clientèle du parfum serait beaucoup plus large que son activité de vêtements et accessoires.

“Nous avons essayé de trouver une muse basée sur une version plus jeune de Libby [Edelman], ma femme, et nous avons pensé à cette personne de la tête aux pieds. Nous avons essayé de réfléchir à son mode de vie dans son ensemble : quel type d’exercice fait-elle, que mange-t-elle et sur quelle application de rencontres est-elle », a déclaré Edelman. « Tout cela, nous essayons de trouver, et nous intégrons non seulement la mode, mais aussi le confort et la qualité. »

« Notre client est bien plus diversifié que cette muse pour laquelle nous concevons. J’espère que le parfum nous présente un tout nouveau client, un client qui ne nous a pas encore découvert à travers l’Amérique. Le parfum est beaucoup plus facile à mettre que les chaussures », a-t-il poursuivi. « Quand vous sortez une paire de chaussures, il y a tellement de tailles qu’il faut pour s’adapter à un client. Très souvent, les chaussures ne vont pas, mais avec le parfum, ça va à tout le monde.

Signature by Sam Edelman a été créé par le parfumeur principal de Firmenich Frank Voelkl, et il a des notes de bois de santal, de bois de cœur et de fleurs.

Étant donné que l’intention d’Edelman n’a jamais été de rester strictement dans la mode, il a déclaré que le saut dans la beauté était une décision logique pour la marque. “Nous avons pensé à faire du parfum, des cheveux, du maquillage et de la beauté en général depuis que nous avons commencé notre entreprise parce que notre concept a toujours été d’être des créateurs de style de vie”, a-t-il déclaré.

Le créateur a ajouté que d’autres catégories de l’entreprise, à savoir les manteaux et les robes, ainsi que les produits sous licence comme les lunettes de soleil, fonctionnaient bien et que le parfum renforcerait également la notoriété de la marque. « Le parfum est la quintessence de la capacité d’un créateur à raconter son histoire, et pour moi, nous avons travaillé très, très dur sur le parfum, l’emballage et le flacon », a-t-il déclaré. “Cela va élever la marque, cela va aider à poursuivre l’ascension et la connaissance de qui nous sommes.”

