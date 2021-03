Sam et Bucky luttent pour se rapprocher dans «The Star-Spangled Man» ⋆ .

Nous savions que le faucon et le soldat de l’hiver de Marvel allaient toujours être un combat pour le bouclier, mais plus nous en apprenons sur John Walker, plus il devient clair que Sam et Bucky sont prêts à tout faire pour défendre les points de vue. et l’héritage de leur ami, Steve Rogers. Bien qu’ils se battent et s’aggravent, tout le deuxième épisode a simplement montré à quel point les deux sont similaires et comment ils gèrent des situations qui échappent à leur contrôle.

Depuis que nous connaissons Sam et Bucky dans l’univers cinématographique Marvel, ils sont soit confiants dans leurs positions avec Steve au volant, soit savent ce qu’ils doivent faire pour le plus grand bien. Maintenant, alors que le monde essaie toujours de se remettre du Blip et d’un nouveau Captain America sur scène malgré la conviction de Sam qu’il retirait le bouclier, il y a beaucoup de choses à discuter. Alors, regardons comment Sam et Bucky le gèrent.

** Spoilers pour Faucon et le soldat de l’hiver épisode 2 «L’homme étoilé» se trouvent à l’intérieur. **

Sam Wilson allait toujours se mesurer à Steve Rogers. C’était peut-être l’une des raisons pour lesquelles il pensait ne pas mériter le bouclier. Ainsi, lorsqu’ils ont été confrontés au nouveau Captain America de John Walker en tant qu’homme qui n’essayait pas d’être Steve mais qui défendait le gouvernement et leurs idées pour Captain America, Sam et Bucky ont tous deux été jetés dans un monde où ils décidaient par eux-mêmes de ce que le bouclier représentait. .

Tout au long de l’épisode, Sam et Bucky se disputent et se disputent les choses dans leur cadence normale. Mais ce qui m’a vraiment frappé, c’est la rapidité avec laquelle ils ont tous les deux mis leur colère et leurs différences de côté pour honorer leur ami, en particulier en ce qui concerne John Walker et comment il semble se sentir comme s’il avait «fait le travail» pour mérite le titre.

Au cours d’une séance de thérapie pour Bucky à laquelle Sam est invité (en fait obligé) à se joindre, Bucky admet finalement à Sam qu’il est en colère que Sam a abandonné le bouclier parce que si Steve se trompait à propos de Sam, cela signifie qu’il s’était probablement trompé à son sujet. Le problème est que Sam Wilson va toujours avoir des choses qui influencent sa décision que, comme il le dit, Bucky et Steve ne comprendront jamais.

Bien sûr, à ce moment-là, il poursuit en disant que son choix de quoi faire avec le bouclier était une décision qui lui semblait juste, mais l’implication est claire. Ce bouclier, dans l’esprit de Sam, appartenait à Steve Rogers. C’était ça. Et il est clair maintenant que le gouvernement était heureux de choisir un soldat qui jouerait avec leurs idéaux pour continuer le titre après que Sam ait placé le bouclier là où il pensait qu’il appartenait (dans un musée). Ce n’était pas un mauvais service pour Steve et son héritage. C’était quelque chose que Sam ne pensait pas être le sien au départ.

Ces deux hommes ne sont que deux hommes qui essaient de naviguer dans ce nouveau monde et de trouver leur place, et aucun d’eux ne veut en parler. Bien sûr, Bucky est en thérapie, mais c’est mandaté par le gouvernement et c’est clairement comme se tirer les dents pour le faire parler. Et Sam continue d’essayer de parler à Bucky, mais devient frustré avec lui et les deux finissent par se chamailler.

La seule chose sur laquelle ils peuvent s’entendre est leur haine de John Walker. Walker, dans les bandes dessinées, n’est pas un homme de confiance, et ce que j’ai adoré à propos de « The Star-Spangled Man », c’est que nous avons reçu tous ces hochements de tête qui lui semblaient être un homme de confiance, mais au fur et à mesure que l’épisode avançait, il était clair qu’il n’était pas quelqu’un qui devrait même avoir ce genre de pouvoir, sans parler du titre de Captain America.

Et Bucky et Sam pouvaient le dire instantanément. Oui, le gouvernement a donné le bouclier et oui, ils sont tous les deux en colère à ce sujet, mais c’est Walker et son énergie «Je n’essaye pas de remplacer Steve Rogers» que ni Sam Wilson ni Bucky Barnes n’ont instantanément fait confiance. Il s’est plongé dans leur mission et a ensuite essayé de jouer leur copain non pas une, pas deux fois, mais trois fois différentes, et cela ne convenait clairement ni à Sam ni à Bucky.

Ainsi, bien que la majorité de cet épisode en ait été remplie à la fois se chamaillant d’avant en arrière, il y a également eu des moments où nous pouvons clairement voir comment Bucky et Sam se comprennent. Bucky pouvait dire que Sam ne se sentait pas digne et ne pensait pas que le bouclier devrait être le sien d’une manière ou d’une autre. Alors, il a emmené Sam rencontrer Isaiah Bradley, le premier Black Captain America, comme un moyen de montrer à Sam que le bouclier n’a jamais appartenu à Steve Rogers – bien avant qu’ils ne soient obligés d’admettre leurs problèmes à haute voix en thérapie.

Sam, malgré sa colère et sa frustration avec Bucky, se rend également compte plus tard que forcer Bucky à lui parler retarde non seulement leurs plans, mais ne va pas les aider à ce moment-là, alors il prend sa propre voie avec Bucky et décide que ils finiront la mission pour ne plus jamais se revoir. (Nous savons que cela n’arrivera pas. Ces deux adorent se battre mais se soucient clairement l’un de l’autre.)

Il y avait tellement de moments dans cet épisode qui montrent la différence flagrante entre Sam et Bucky et leurs situations, et pourtant il était parfaitement tissé avec ces moments de clarté pour le public. Il y a un moment dans l’épisode où Sam et Bucky quittent la maison d’Isaïe Bradley. Les deux se battent parce que Sam n’a jamais su pour Isaiah, et Sam et Bucky sont tous deux confrontés à deux policiers. L’officier demande à Bucky s’il y a un problème et la seule raison pour laquelle la situation ne s’est pas aggravée est que Bucky répond avec colère: «Savez-vous qui est ce type?» et les flics réalisent qu’ils sont des Avengers.

Donc, quand la scène suivante est Sam disant à Bucky que c’est peut-être quelque chose que Bucky et Steve ne comprendront jamais, tout cela joue juste dans cette idée que Sam est aux prises avec ce que signifie le bouclier et surtout ce que cela signifie pour lui en tant qu’homme noir en Amérique. . Surtout maintenant, sachant que non seulement il y avait un homme noir qui était Captain America auparavant, mais qu’il avait le poids supplémentaire d’être reconnu, à l’échelle nationale, comme le premier casquette noire.

Cet épisode de Falcon and the Winter Soldier a fait un travail incroyable non seulement pour déterminer où l’histoire se dirige dans son ensemble, mais nous a donné un aperçu plus approfondi de la façon dont Sam et Bucky font face à ce nouveau monde dans lequel ils ont été renvoyés. Le combat pour le bouclier est devenu beaucoup plus intéressant, et plus j’en apprends à ce sujet, plus j’espère que nous aurons un moment très spécifique pour Sam Wilson qui existe dans les bandes dessinées.

(image: Marvel Entertainment)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]