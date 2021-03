Sam et Graham font du vélo dans les Highlands et Graham combat sa peur des hauteurs (RECAP) ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Season 1, Episode 6 of Men in Kilts: A Roadtrip with Sam and Graham, “Scotland by Land, Air, and Sea.”]

Sam Heughan et Graham McTavish portent leur aventure écossaise vers de nouveaux sommets, littéralement, dans l’épisode 6 de Men in Kilts.

Dans «L’Écosse par terre, air et mer» de la saison 1, les hommes explorent leur patrie de différents points de vue. Tout d’abord, après avoir lutté avec les vélos sur un terrain vallonné, ils prennent le temps de regarder les magnifiques plaines écossaises.

Tout en discutant de la popularité des hautes terres écossaises, ils mentionnent également que les îles et les basses terres d’Écosse ont également été de grands tiroirs pour les voyageurs. Alors ils se dirigent vers le Loch Ness en camping-car, où Sam est terrorisé par des moucherons autour de The Minch, un détroit qui se dirige vers le lac.

Se souvenant d’un conte de sa jeunesse, Sam partage la légende selon laquelle les îles d’Écosse se sont formées lorsqu’une «sorcière» géante a jeté des pierres dans la mer, formant les endroits que lui et le reste du monde ont appris à connaître et à vivre. Et alors qu’ils parlent d’événements mythiques, ils théorisent sur le monstre du Loch Ness. Une fois sur place, ils sont accueillis par l’ancien costar de l’Outlander Gary Lewis, qui a joué Colum MacKenzie, frère de Dougal de McTavish et oncle de Jamie de Heughan.

Ensemble, le trio prend un bateau à rames pour un tour sur le célèbre plan d’eau et organise une sorte de mini réunion de famille. Continuant d’admirer la beauté négligée de l’Écosse, Sam et Graham partent ensuite en bateau vers l’île de Skye et se rendent à Quiraing, où ils remontent à vélo pour voir le vieil homme de Storr, une structure de colline qui a été le site de tournage de divers films. y compris les transformateurs et les extraterrestres. Pendant leur séjour, le duo explore les Fairy Pools de l’île et fait même un plongeon frais dans les eaux fraîches.

Le prochain sur l’itinéraire est un vol en hydravion au-dessus du Ben Lomond «munro» (écossais pour la montagne). Lorsqu’ils atterrissent au Kilt Rock, bien intitulé, Sam et Graham se préparent à leur activité la plus intimidante à ce jour – repousser la falaise.

Le seul problème? Alors que Graham allait bien dans les hautes terres, il craint sérieusement les hauteurs. Mais avec l’aide de l’instructeur de rappel Matt Barratt, Sam convainc Graham de vaincre sa grave peur. Et il le fait, en quelque sorte! Graham attelle et avec Sam cajolant et plaisantant, il attelle et fait un bref rappel sur Kilt Rock – sous les applaudissements de l’équipage. Bien sûr, quand c’est son tour, le casse-cou Sam bat à peine un œil.

C’est à peu près une conclusion réussie de leurs aventures terrestres, aériennes et maritimes. Nous avons hâte de voir la suite.

Men in Kilts: un roadtrip avec Sam et Graham, Dimanche, 9 / 8c, Starz