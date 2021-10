Sam Fender ajoute de nouvelles dates à sa tournée 2022 au Royaume-Uni

Sam Fender a ajouté des dates supplémentaires à sa prochaine tournée au Royaume-Uni pour 2022.

L’auteur-compositeur-interprète des North Shields prendra la route l’année prochaine à l’appui de son deuxième album Dix-sept en passe de couler.

Fender a annoncé neuf concerts plus tôt ce mois-ci, dont une apparition à la Wembley Arena de Londres le 1er avril, avec des concerts également à Nottingham (20 mars), Liverpool (21 mars), Glasgow (26 mars) et Newcastle (5 avril).

Maintenant, il a ajouté de nouvelles dates à la Wembley Arena le 2 avril et à l’Utilita Arena de Newcastle le 6 avril. Après les dates du printemps, Fender jouera ensuite au Castlefield Bowl de Manchester le 6 juillet.

Pendant ce temps, Fender devrait marquer son deuxième album UK Number One avec Seventeen Going Under, plus tard dans la journée, le 15 octobre.

Dans la mise à jour du classement en milieu de semaine, l’auteur-compositeur-interprète se vendait mieux que le reste du Top Ten combiné.

La semaine dernière, Fender a partagé le nouveau clip de « Spit Of You », avec l’acteur de This Is England Stephen Graham. La vidéo montre Graham jouer le père du musicien de North Shields. Ensemble, ils dépeignent une relation tendue qui se manifeste par des silences gênants ou se transforme en disputes pendant que le couple participe à des activités telles que jouer au billard, pêcher et regarder la télévision.

Après la sortie de l’album, Fender a informé les fans que certaines livraisons de son nouvel album ont été retardées par des « problèmes de douane du Brexit » et des « pénuries de carburant ».

« Absolument bourdonnant de la réaction de l’album. Merci beaucoup à tous », a écrit Fender sur Twitter, ajoutant que les retards montrent que le Premier ministre britannique Boris Johnson « laisse à nouveau tomber l’industrie de la musique ».

Achetez ou diffusez Seventeen Going Under.

Les dates de la tournée 2022 de Sam Fender au Royaume-Uni et en Irlande sont les suivantes :

20 mars – Motorpoint Arena, Nottingham

21 mars – M&S Bank Arena, Liverpool

24 mars – 3Arena, Dublin

26 mars – SSE Hydro Arena, Glasgow

27 mars – Utilita Arena, Birmingham

30 mars – Brighton Center

1er avril – SSE Arena Wembley, Londres

2 avril – SSE Arena Wembley, Londres

5 avril – Utilita Arena, Newcastle

6 avril – Utilita Arena, Newcastle

6 juillet – Castlefield Bowl, Manchester