Sam Fender annonce des dates reprogrammées pour sa tournée au Royaume-Uni en 2021

Sam Fender a annoncé le report des dates de sa tournée au Royaume-Uni en 2021 reportée – voir tous les détails ci-dessous.

L’auteur-compositeur-interprète devait initialement prendre la route en avril 2020, mais la crise du coronavirus l’a contraint à reporter les dates. Il a par la suite confirmé que la tournée aurait lieu ce printemps/été avant d’être à nouveau contraint d’annuler.

Aujourd’hui (21 juillet), Fender a annoncé que les concerts à guichets fermés se dérouleraient désormais entre août et novembre 2021. Billets achetés pour les dates originales reste valide.

“Tellement heureux de pouvoir enfin ré-annoncer ces spectacles !!” Fender a écrit. « Nous jouerons de nouveaux morceaux d’album aux côtés d’anciens favoris. Je pense que je pourrais brûler intérieurement la première fois que nous monterons sur scène – tellement excité, ça va exploser. »

La prochaine tournée verra Fender interpréter certains de ses plus grands spectacles à ce jour, dont deux nuits à l’Alexandra Palace de Londres et un spectacle de retour à la Newcastle Arena.

Sam Fender est sur le point de sortir son deuxième LP studio Seventeen Going Under le 8 octobre, et a jusqu’à présent présenté en avant-première le projet avec sa chanson titre.

S’adressant à NME ce mois-ci pour une interview de couverture de Big Read, l’artiste de North Shields a déclaré que le record était “à des lieues d’avance” sur ses débuts en 2019, Hypersonic Missiles. « Je suis plus fier de cela que de tout ce que j’ai jamais fait », a-t-il expliqué. “C’est probablement la meilleure chose que j’ai faite dans ma vie.”

Il a poursuivi: “J’espère juste que les gens l’aimeront autant que moi. Avec le premier album, beaucoup de ces chansons ont été écrites quand j’avais 19 ans, donc j’en étais plus de la moitié [by the time it was released]. Alors que celui-ci est où j’en suis maintenant.

Sam Fender joue les dates de tournée britanniques suivantes en 2021 :

12 août – Académie Bristol 02

25 août – Birmingham, 02 Académie

7 septembre – Glasgow, Barrowlands

8 septembre – Glasgow, Barrowlands

13 septembre – Leicester, De Montfort Hall

15 septembre – Manchester, Victoria Warehouse

16 septembre – Manchester, Victoria Warehouse

25 septembre – Londres, 02 Academy Brixton

18 novembre – Newcastle, Arena

20 novembre – Londres, Alexandra Palace

21 novembre – Londres, Alexandra Palace

25 novembre – Cardiff, Arena.

