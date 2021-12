Sam Fender annonce un grand spectacle 2022 pour Finsbury Park à Londres

Fraîchement nommé album de l’année par NME pour Seventeen Going Under, Sam Fender a maintenant annoncé les détails d’un énorme concert londonien à Finsbury Park pour l’été 2022 – avec des invités très spéciaux.

Pour arrondir l’énorme succès entourant le deuxième album de l’auteur-compositeur-interprète des North Shields, Fender suivra les traces d’Arctic Monkeys, Reines de l’âge de pierre, Pulp et Liam Gallagher en tête d’affiche de Finsbury Park.

L’énorme spectacle du vendredi 15 juillet le verra rejoint par une liste triée sur le volet de Fontaines DC, Declan McKenna, Beabadoobee et Goat Girl, avec beaucoup d’autres à annoncer.

« C’est le plus gros concert que nous ayons organisé jusqu’à présent – 45 000 billets », a déclaré Fender à NME. «Ça va être comme Sam Fender avec ses potes et amis. Nous avons confirmé Fontaines DC jusqu’à présent, et je suis tellement, tellement excité parce que je les adore les garçons. Leur dernier album était sans pareil, vous savez, c’était incroyable. Ça va être une soirée vraiment excitante.

«Je l’embrasse juste, mec. Je suis surexcité. Le simple fait que vous ayez mentionné des artistes comme Queens Of The Stone Age et Arctic Monkeys m’a fait frissonner. Nous sommes ici maintenant et nous devons faire semblant de savoir ce que nous faisons !

Il a ajouté : « Je suis absolument ravi de jouer à Finsbury Park. Quelle folle nuit ça va être. De grands artistes y ont joué au fil des ans, et il semble fou que nous en fassions la tête d’affiche l’été prochain. J’amène aussi des amis, ça va être sauvage. Ne peut pas attendre. »

Quant à ses autres projets live pour 2022, Fender a déclaré à NME : « Nous avons aussi une grande tournée d’arènes à venir. Nous avons fait beaucoup de dates cette année. Côté festival, je pense que nous faisons Glastonbury, et tout ce que nous n’avons pas fait l’année dernière, je pense que nous le faisons cette année.

Sam Fender sera en tête d’affiche de Finsbury Park à Londres le vendredi 15 juillet. Les billets seront en prévente à partir de 9h le mercredi 15 décembre. avant une vente générale à partir de 9h le vendredi 17 décembre.

Sam Fender joue les dates de tournée 2022 suivantes :

20 mars – Motorpoint Arena, Nottingham COMPLET

21 mars – M&S Bank Arena, Liverpool COMPLET

24 mars – 3Arena, Dublin

26 mars – SSE Hydro Arena, Glasgow COMPLET

27 mars – Utilita Arena, Birmingham COMPLET

30 mars – Brighton Center COMPLET

1er avril – SSE Arena Wembley, Londres COMPLET

2 avril – SSE Arena Wembley, Londres COMPLET

5 avril – Utilita Arena, Newcastle COMPLET

6 avril – Utilita Arena, Newcastle COMPLET

3 mai – Halle 622, Zurich NOUVELLE DATE

5 mai – AFAS, Amsterdam NOUVELLE DATE

7 mai – MEH, Düsseldorf NOUVELLE DATE

9 mai – Jahrhunderthalle, Francfort NOUVELLE DATE

12 mai – Zenith, Munich NOUVELLE DATE

13 mai – Max Shmelling Halle, Berlin NOUVELLE DATE

3 juin – Emirates Stadium, Londres (avec The Killers) COMPLET

4 juin – Emirates Stadium, Londres (avec The Killers) COMPLET

14 juin – Malahide Castle, Dublin (avec The Killers) COMPLET

15 juin – Malahide Castle, Dublin (avec The Killers) COMPLET

6 juillet – Castlefield Bowl, Manchester COMPLET

8 juillet – TRNMT Festival, Glasgow (Headliner)

15 juillet – Finsbury Park, Londres NOUVELLE DATE

22 juillet – Tramlines Festival, Sheffield (Headliner) COMPLET

23 juillet – Truck Festival, Oxfordshire (Headliner)