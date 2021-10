Sam Fender BBC Live Cover de Foo Fighters ‘Times Like This

Sam Fender, Sigrid, Griff, Biffy Clyro et d’autres artistes se sont associés pour interpréter une reprise en direct de « Times Like These » des Foo Fighters.

Les actes se sont réunis pour la version spéciale à Out Out de BBC Radio 1 ! Événement 2021 en direct à l’O2 Arena de Londres.

Les artistes susmentionnés ont également été rejoints par AJ Tracey, Dan Smith de Bastille, Dermot Kennedy et Mimi Webb. Il fait suite à une reprise caritative à domicile de la chanson des Foos créée par certains des plus grands noms de la musique l’année dernière, qui a atteint le sommet du classement officiel des célibataires britanniques.

Alors que Tracey a ajouté un nouveau couplet de rap au morceau en 2020, lors de la version d’hier soir (16 octobre), il a changé les paroles. « Nous ne pouvons jamais tenir notre liberté pour acquise / Les graines d’arbres communautaires ont été plantées », a déclaré un extrait de sa part.

Vous pouvez regarder le Out Out! Live All-Stars interprète « Times Like These » ci-dessous maintenant.

S’exprimant l’année dernière à propos de la couverture de Live Lounge All-Stars, Dave Grohl de Foo Fighters a déclaré que l’interprétation lui avait fait « réprimer ses larmes ».

« La réponse a été incroyable et je voulais tous vous remercier pour votre soutien », a-t-il écrit dans une lettre à la BBC. « Quand mon manager m’a appelé pour la première fois et m’a expliqué le projet, j’ai littéralement dû retenir mes larmes – c’est à quel point j’étais flatté que la BBC considère l’une de mes chansons pour une cause aussi importante.

«À tous ces artistes incroyables qui ont pris le temps d’apprendre et de chanter les mots que j’ai griffonnés sur un morceau de papeterie d’hôtel il y a près de 20 ans – je suis plus qu’humilié. Tu n’as aucune idée. J’espère que cette nouvelle version de la chanson aidera à remonter un peu le moral des gens et que les bénéfices que nous reversons à Comic Relief et Children In Need atteignent autant de personnes touchées par COVID-19 que possible. »

Ailleurs dans l’actualité de Sam Fender, le nouvel album du jeune musicien en plein essor, Seventeen Going Under a officiellement fait ses débuts au n ° 1 au Royaume-Uni, ce qui lui a valu son deuxième record n ​​° 1.

Au cours de la première semaine depuis sa sortie le 8 octobre, il a accumulé 44 000 ventes, dont 79 % d’achats physiques, au cours du cinquième plus grand week-end d’ouverture de 2021. Il a également dépassé le reste du Top 10 combiné.

Seventeen Going Under a également remporté la première place du classement officiel des albums vinyles et est également la nouvelle sortie la plus vendue dans les magasins de disques indépendants cette semaine.

« C’est purement mortel ! » l’auteur-compositeur-interprète né à North Shields a déclaré à l’Official Charts Company lorsqu’il a appris la nouvelle. « Absolument bourdonnant. Un grand amour pour mon groupe et mon équipe – sans eux, ce ne serait pas possible. »

Achetez ou diffusez Seventeen Going Under.