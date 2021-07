Sam Fender confirme qu’il a fini de travailler sur son deuxième album

Sam Fender a confirmé qu’il avait fini de travailler sur son deuxième album attendu. Publication sur Instagram, le chanteur de North Shields a partagé une série de photos en noir et blanc qui le montraient au travail sur le suivi de 2019 Missiles hypersoniques. “Oui, c’est fini”, a-t-il légendé le cliché. “Sois prêt”.

Fender n’a pas encore confirmé la date de sortie de son deuxième album attendu, mais a déclaré l’année dernière à NME qu’il pensait qu’il était “bien meilleur” que son premier album.

“D’un point de vue lyrique, le premier était plus tourné vers l’extérieur, et celui-ci parle beaucoup de moi-même et de North Shields et de mes amis et de ma famille, il s’agit beaucoup de la maison”, a déclaré Fender.

« Il ne s’agit même pas de gloire ; Je n’écris pas à ce sujet parce que j’essaie de rester à l’écart », a-t-il ajouté. “Je pense que le deuxième album est bien meilleur que le premier, cependant.”

Parlant de ses créations les plus récentes en matière d’écriture de chansons, Fender a décrit ses dernières chansons comme « morbides » mais aussi « introspectives et un peu plus américaines ».

“Avec le premier album, cela reflète beaucoup de choses que j’écoutais quand j’étais adolescent – j’étais juste fou de Springsteen à l’époque”, a-t-il déclaré à NME. « Il y a toujours un peu de Springsteen sur le second, toujours, mais il y a aussi des morceaux de Joni Mitchell, War on Drugs, Pinegrove et Big Thief. Tous les s_e américains !

En mai, Sam Fender a annoncé qu’il ferait la une de ‘This Is Tomorrow’ 2021 avec Dermot Kennedy et Gerry Cinnamon. Annulé en raison de la crise du coronavirus l’année dernière, le festival reviendra au parc des expositions de Newcastle du 17 au 19 septembre.

Plus récemment, Fender a également été aperçu sur son Tyneside natal en train de filmer un clip qui le voyait être élevé au-dessus des maisons de North Shields.

Plus tôt cette semaine, il a également a partagé une couverture dénudée dirigée par un piano de “Sad But True” de Metallica, extrait du prochain Metallica reprend l’album, La liste noire de Metallica.