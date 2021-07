Sam Fender détaille le nouvel album “Seventeen Going Under”

L’auteur-compositeur-interprète britannique Sam Fender revient avec l’annonce de son deuxième album, Seventeen Going Under, dont la sortie est prévue pour le 8 octobre via Polydor Records.

Dix-sept Going Under est le suite très attendue à son record d’évasion, Hypersonic Missiles, qui a fait ses débuts au n ° 1 au Royaume-Uni.

Le nouvel album trouve le chanteur regardant à l’intérieur et réfléchissant sur les épreuves et les tribulations de la croissance et de la jeunesse mal dépensée.

L’album a été à la fois enregistré et situé dans sa région natale de North Shields et a été produit avec son ami et producteur de longue date, Bramwell Bronte.

North Shields est la toile de fond omniprésente de ces vignettes profondément personnelles d’une jeune vie, relatant tous les souvenirs chéris, les rencontres difficiles et les événements que Sam ne peut ignorer.

Avant la sortie de l’album, Fender a partagé la chanson titre de l’album, un hymne du passage à l’âge adulte qui se gonfle d’une fierté qui fait battre la poitrine et qui fait gonfler le cœur.

Alors que Seventeen Going Under est un disque plus intensément personnel que Hypersonic Missiles, il n’a rien perdu du sens aigu de l’observation et de l’intimité de Sam.

« Cet album est une histoire de passage à l’âge adulte. Il s’agit de grandir. C’est une célébration de la vie après les épreuves, et c’est une célébration de la survie », partage Fender.

Souvent appelé “Geordie Springsteen”, l’auteur-compositeur-interprète a également récemment couvert son héros dans une interprétation déchirante de “Atlantic City. ”

“Même s’il écrivait sur Jersey, j’avais l’impression qu’il [Bruce Springsteen] écrivait sur Shields et j’avais l’impression qu’il écrivait sur mon père et ma mère et mon frère et tous mes amis et toutes les personnes qui ont disparu dans les années 80 dans ma ville natale, sans parler de Jersey », a partagé Fender dans une interview précédente .

La sortie de Seventeen Going Under est prévue pour le 8 octobre et est disponible en pré-commande.

Dix-sept en cours

1. Dix-sept en passe de couler

2. Commencer

3. Oui

4. Déprimez-vous

5. Long chemin

6. Crache de toi

7. Dernier à rentrer à la maison

8. Le niveleur