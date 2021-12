Sam Fender éminent dans les nominations aux BRIT Awards avec Adele, Dave et Al

Sam Fender a trois nominations pour les BRIT Awards 2022, le deuxième total le plus élevé pour la cérémonie de l’année prochaine. La 42e remise des prix aura lieu à l’O2 Arena de Londres le 8 février.

Comme annoncé précédemment, la cérémonie verra l’abandon des catégories masculine et féminine et l’introduction de quatre nouveaux prix de genre, qui seront votés par le public britannique : Alternative/Rock Act, Hip-Hop/Grime/Rap Act, Dance Act et Pop Act.

Quatre artistes ouvrent la voie avec quatre nominations chacun, Adele, Dave, Ed Sheeran et Little Simz. Fender est rejoint sur trois par le rappeur londonien Central Cee. Ensemble deuxième année de Fender Dix-sept en cours est présélectionné pour l’album de l’année, contre des titres d’Adele, Dave, Ed Sheeran et Little Simz. Il concourra Artiste de l’année avec les mêmes quatre autres artistes, et est également dans la liste restreinte pour l’acte alternatif/rock.

ABBA ont une nomination pour le meilleur groupe international avec BTS, Maneskin, Silk Sonic et War On Drugs. Elton John et Dua Lipa conquérir les cartes « Cold Heart (Pnau Mix) » est l’un des 15 morceaux répertoriés pour la chanson de l’année. Comme signalé, Holly Humberstone a été nommée lauréate du prix BRITs Rising Star ; les prix Producteur et auteur-compositeur de l’année seront annoncés en janvier.

Certains des nouveaux prix ont été relancés des incarnations précédentes : le trophée du rock a été présenté sous le nom de British Rock Act de 2004-2006, British Dance Act a couru sous ce nom de 1994-2004, British Hip Hop/Rap/Grime Act était connu sous le nom de British Urban Act de 2003-2006 et British Pop/R&B Act a été intitulé British Pop Act, également entre 2000 et 2006.

La liste complète des nominations aux BRIT Award 2022 est :

Album de l’année

Adèle – 30

Dave – Nous sommes tous seuls dans le même bateau

Ed Sheeran – =

Little Simz – Parfois, je pourrais être introverti

Sam Fender – Seventeen Going Under

Artiste de l’année

Adèle

Dave

Ed Sheeran

Petit Simz

Sam Fender

Meilleur groupe

Jeu froid

D-Block Europe

petit mélange

Grammaire de Londres

Loup Alice

Chanson de l’année

A1 & J1 – Dernières tendances

Adele – Doucement sur moi

Anne-Marie, KSI & Digital Farm Animals – Don’t Play

Becky Hill & David Guetta – Souvenez-vous

Central Cee – Obsédé par vous

Dave ft Stormzy – Clash

Ed Sheeran – Mauvaises habitudes

Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (Pnau Mix)

Animaux de verre – Vagues de chaleur

Joel Corry, Raye & David Guetta – Lit

KSI – Vacances

Nathan & 220Kid & Billen Ted – Wellerman

Riton, Nightcrawlers & Mufasa – Vendredi

Tion Wayne & Russ Millions – Corps

Tom Grennan – Un peu d’amour

Meilleur nouvel artiste

CEE centrale

Griffon

Joie Crookes

Petit Simz

Amour propre

Meilleur artiste international

Billie Eilish

Chat Doja

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Meilleur groupe international

ABBA

BTS

Maneskin

Soie Sonique

Guerre contre la drogue

Meilleure chanson internationale

ATB / Thème / A7S – Ton amour (21h)

Billie Eilish – Plus heureuse que jamais

Ckay – Amour Nwantiti (Ah Ah Ah)

Doja Cat ft SZA – Embrasse-moi plus

Drake ft Lil Baby – Les filles veulent des filles

Galantis, David Guetta & Little Mix – Hymne de chagrin

Jonasu – Magie Noire

Kid Laroi & Justin Bieber – Reste

Lil Nas X – Montero (Appelle-moi par ton nom)

Lil TJ & 6lack – Appeler mon téléphone

Maneskin – Je veux être ton esclave

Olivia Rodrigo – Bon 4U

Polo G – Rapstar

Tiesto – L’entreprise

The Weeknd – Sauvez vos larmes

Étoile montante des BRIT

Holly Humberstone – gagnante

Meilleure danse

Becky Hill

Calvin Harris

Fred à nouveau

Joël Corry

Raye

Meilleur rock/alternatif

Jeu froid

Animaux de verre

Sam Fender

Tom Grennan

Loup Alice

Meilleur Pop/R&B

Adèle

Dua Lipa

Ed Sheeran

Griffon

Joie Crookes

Meilleur Hip-Hop/Grime/Rap

AJ Tracey

CEE centrale

Dave

Ghett

Petit Simz

Producteur et auteur-compositeur de l’année

Annoncé en janvier 2022