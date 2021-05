Sam Fender et Dermot Kennedy en tête d’affiche du festival This Is Tomorrow 2021

Sam Fender, Gerry Cinnamon et Dermot Kennedy seront en tête d’affiche de “ This Is Tomorrow ” 2021 – consultez la programmation ci-dessous.

Ayant été annulé en raison de la crise des coronavirus l’année dernière, le festival retournera au parc des expositions de Newcastle du 17 au 19 septembre. Les billets pour le week-end et la journée seront mis en vente demain (27 mai) à 10h BST.

Les têtes d’affiche mentionnées ci-dessus sur la facture sont les goûts de Blossoms, Pale Waves, The Kooks, Fontaines DC, Nadine Shah, Tom Walker, Inhaler, Holly Humberstone et The Lathums.

“ This Is Tomorrow ” n’est plus promu par SSD Concerts après que des allégations de mauvais traitements d’employés ont été faites contre la société basée dans le Nord-Est plus tôt cette année. Kilimanjaro Live fait la promotion du festival en 2021.

«La pandémie a causé d’énormes défis à l’industrie du live en 2020 et 2021 et lorsque l’occasion s’est présentée pour nous de nous impliquer dans This Is Tomorrow, c’était une évidence et une décision très facile à prendre pour nous», a déclaré Kilimanjaro Live. PDG, Stuart Galbraith.

«C’est un festival brillant avec un énorme potentiel dans un domaine qui a été traditionnellement considéré comme un marché de la musique. Nous sommes ravis de pouvoir remettre cela dans le journal et espérons voir tout le monde en septembre pour ce qui promet d’être une fête d’enfer. ”

La tête d’affiche Sam Fender n’a pas encore donné suite à son acclamé, Premier album en tête des charts britanniques Hypersonic Missiles (2019), bien que son retour sur scène cet été suggère qu’une nouvelle musique se profile à l’horizon. L’auteur-compositeur-interprète de North Shields jouera également Reading & Leeds en août.

Avant de sortir son festif «Chanson d’hiver» l’année dernière, Fender a déclaré à NME qu’il avait «écrit les chansons» de son deuxième album mais qu’il n’avait pas encore commencé à enregistrer.

Il a cependant interprété une sélection de nouveaux morceaux lors de ses concerts socialement distants à Newcastle l’été dernier – y compris le single autonome «Hold Out».