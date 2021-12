Sam Fender et Holly Humberstone font équipe pour l’acoustique « Seventeen »

Sam Fender a recruté un nouveau gagnant BRIT Rising Star, Holly Humberstone pour une version acoustique spéciale de son single « Seventeen Going Under ».

La version originale du morceau figurant sur le deuxième album de Fender en tête des charts « Dix-sept ans en dessous » et a récemment vu sa popularité monter en flèche après être devenue virale.

Il a également atterri dans le Top 10 du classement officiel des célibataires britanniques, donnant à l’auteur-compositeur-interprète des North Shields sa première entrée dans les échelons supérieurs du classement.

La nouvelle version de « Seventeen Going Under » de Fender et Humberstone ajoute à la fois un autre niveau de profondeur et de sensibilité au morceau, tout en concentrant l’attention sur ces paroles tendres et émotionnellement brutes et sur la puissance de deux voix uniques et distinctement individuelles.

S’adressant à Annie Mac de BBC Radio 1 lors de la sortie du single original, Fender a expliqué que la chanson parlait de « les temps les plus sombres, mais comment ce genre d’adversité est ce qui fait de vous un adulte et comment cela affecte la personne que vous êtes et ce que vous représentez. »

« C’est vraiment difficile de comprendre ce qui se passe à cet âge, c’est pourquoi j’écris à ce sujet maintenant parce que, pour être honnête, beaucoup de choses qui se sont passées quand j’avais 17 et 18 ans, c’était beaucoup de grands moments et ce n’était pas le moment le plus facile de mon genre. Cela nous a pris jusqu’à la mi-vingtaine pour traiter ce genre de choses et être capable d’écrire à ce sujet d’une manière qui est, vous savez, agréable.

Humberstone est l’un des nouveaux noms les plus excitants de la musique britannique, reflétée dans sa nomination pour le prix BRITs Rising Star 2022. Elle est nominée pour le trophée aux côtés Piste Bree et Lola Jeune, le gagnant sera dévoilé vendredi 10 décembre.

Holly apporte maintenant sa voix obsédante et mélodieuse à l’une des chansons incontestées de l’année pour couronner douze mois extraordinaires pour les deux artistes.

L’année prochaine, Fender prendra la route pour une tournée à travers le Royaume-Uni et l’Irlande, dont deux dates à la SSE Arena de Wembley à Londres et une paire de spectacles dans la ville natale à l’Utilita Arena de Newcastle.

Achetez ou diffusez Seventeen Going Under.