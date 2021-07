Sam Fender et Tom Jones joueront pour la tournée Revive Live de la loterie nationale

La Loterie nationale s’est associée au Music Venue Trust (MVT) dans une nouvelle initiative visant à stimuler la musique live à travers le Royaume-Uni.

La loterie, l’un des plus grands bailleurs de fonds de la culture au Royaume-Uni, contribuera à hauteur de 1 million de livres sterling pour couvrir directement les coûts de tournée et de production de plus de 300 spectacles en direct cet été – permettant à l’industrie de la musique live de commencer à promouvoir des spectacles avec des coûts initiaux de tournée déjà triés.

En outre, la tournée ‘Revive Live’ de The National Lottery se déroulera tout l’été, avec des artistes comme The Magic Gang, Twin Atlantic, Olivia Dean et The Futureheads qui se produiront dans des salles de concert populaires à travers le Royaume-Uni.

Spectacles ponctuels spéciaux par Monsieur Tom Jones, Rag ‘N’ Bone Man, Mahalia, James Arthur, Frank Turner, Sam Fender et Fontaines DC auront également lieu dans des salles de concert populaires pour marquer le retour de la musique live.

Sir Tom Jones a déclaré : « Les musiciens peuvent enregistrer dans leur chambre, mais ils ne peuvent pas apprendre à se produire en public sans un endroit pour jouer. Sans cela, il n’y a aucun moyen de communiquer directement avec les gens. Il sera difficile de perfectionner vos compétences et vous n’aurez jamais le plaisir de ressentir leurs commentaires. Sans une salle de concert populaire, le quartier n’aura pas d’endroit où les gens peuvent se réunir pour découvrir et soutenir un nouveau talent.

« Alors, soutenez votre pub, club, salle de gym ou église local ou partout où quelqu’un a le courage d’apporter du divertissement, cela fait toute la différence à la fois pour les artistes en herbe et la communauté. Je suis ravi de pouvoir présenter un spectacle spécial dans le cadre de la tournée Revive Live de The National Lottery et de célébrer le retour de la musique live.

Jusqu’à 30 000 billets, soit environ la moitié de la capacité des spectacles, seront remis aux joueurs de la Loterie nationale, offrant aux fans la possibilité de revenir à la musique dès que possible. Billets pour The National Lottery Revive Live Tour mise en vente le lundi 12 juillet à partir de 20h.

