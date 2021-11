Sam Fender, Halsey et d’autres seront présentés aux BandLab NME Awards 2022

Les BandLab NME Awards reviennent pour 2022, avec Halsey, Sam Fender, Griff et Rina Sawayama présents à la nuit la plus folle de la musique.

Après un retour en force en 2020 et une interruption d’un an en raison de la pandémie, nos prix reviendront à l’O2 Academy Brixton de Londres le mercredi 2 mars 2022 pour célébrer le meilleur de la musique et du divertissement du monde entier. Les billets pour l’événement sont en vente dès maintenant.

Commanditée par la principale plateforme de création musicale sociale BandLab, la soirée verra des performances épiques, des invités de renom et des moments assez imprévisibles alors que nous honorons la musique, les films, la télévision et les jeux vidéo qui ont façonné la culture pop au cours de l’année écoulée.

Les BandLab NME Awards 2022 verront également l’introduction de catégories de récompenses spécifiques à l’Asie, à la suite des catégories australiennes de 2020 et en renforçant la portée mondiale de NME avec des éditions dédiées en Australie et en Asie.

Avec de nombreux autres noms à annoncer au cours des prochaines semaines, nous pouvons confirmer aujourd’hui que Sam Fender, Griff et Rina Sawayama orneront tous la scène sacrée de Brixton ce soir-là, tandis que Halsey sera au spectacle pour accepter le prix de l’innovation.

Sur le dos de leur album acclamé de 2021 If I Can’t Have Love, I Want Power, la sensation pop Halsey sera reconnue comme une artiste pionnière qui repousse les limites musicales et dit sa vérité alors qu’elle continue de relever la barre en fusionnant musique, mode, art et cinéma.

S’adressant à NME pour leur prochaine histoire Big Read, qui doit sortir ce vendredi, Halsey a déclaré: «Les BandLab NME Awards 2022 semblent davantage être une célébration d’un groupe de personnes contemporaines qui s’enracinent les unes les autres. Je n’ai pas beaucoup d’occasions de célébrer avec mes pairs et de regarder autour de moi et de me dire : « Wow, c’était une excellente année pour la musique » et c’est pourquoi nous faisons cela – nous l’aimons, vous savez ? »

Après les performances aux NME Awards 2020 de The 1975, FKA Twigs, AJ Tracey, Yungblud, Beabadoobee, Slowthai et Mura Masa, les fans peuvent s’attendre à une autre liste empilée de sets live.

Sam Fender apportera un avant-goût de son album numéro un Seventeen Going Under, ainsi que sa présence sur scène palpitante pour une performance live de barnstorming la nuit.

Pendant ce temps, Griff sera sur la scène de l’O2 Academy Brixton pour donner aux fans un avant-goût de l’avenir après sa première mixtape « sans défaut » One Foot In Front Of The Other.

Rina Sawayama, une sensation révolutionnaire qui change la donne, suivra également sa récente tournée cinq étoiles «éblouissante» avec un concert aux BandLab NME Awards 2022.

« J’ai hâte de jouer aux BandLab NME Awards l’année prochaine », a-t-elle déclaré. « C’est un tel honneur d’être sollicité et je suis plus qu’excité. »

NME a également annoncé aujourd’hui que Music Venue Trust sera le partenaire caritatif officiel des BandLab NME Awards 2022, poursuivant la relation de longue date de NME et son travail avec l’association. Créé en 2014 pour protéger, sécuriser et améliorer les salles de concert vitales du Royaume-Uni, Music Venue Trust représente plus de 900 salles en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

La campagne #SaveOurVenues de l’association caritative a contribué à pousser le gouvernement britannique à agir pour sauver des espaces de concerts pendant la pandémie, ainsi qu’à collecter des millions de livres et à empêcher que plus de 400 sites ne soient perdus à jamais – bien que le travail se poursuive toujours.

Achetez ou écoutez Seventeen Going Under de Sam Fender.