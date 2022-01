Sam Fender interprète « Seventeen Going Under » au-dessus des pops

Sam Fender a interprété « Seventeen Going Under » hier (1er janvier) dans le cadre de l’émission spéciale du Nouvel An Top of the Pops.

Il était accompagné d’un groupe de cinq musiciens pour sa performance passionnée de la chanson titre et du premier single de son deuxième album acclamé par la critique. À sa sortie en octobre, l’album est directement à la place n°1, tandis que la chanson qui lui donne son titre a culminé dans le Top 10.

« J’espère que tout le monde a passé un bon Noël à la menthe ! » Fender a écrit dans un post Instagram. « Envoyer 2021 avec Top of the Pops. Rejoignez-nous pour un nouvel an à genoux.

Regardez la vidéo de la performance ci-dessous :

ArrDee, Becky Hill, Lola Young, Mabel, Dermot Kennedy et Mahalia sont également apparus aux côtés de Fender dans le deuxième volet de la résurrection annuelle de Top of the Pops.

Fin 2021, Fender a sorti un version retravaillée de « Seventeen Going Under » avec Holly Humberstone. Il a également promis une collaboration avec Elton John pour le futur.

« Moi et Elton arriveront certainement à un moment donné. Nous devons juste trouver le temps d’entrer dans le studio. Nous voulons faire quelque chose de spécial ensemble. J’adorerais que nous fassions quelque chose dépouillé, qui sonne organique avec un groupe.

Il a révélé dans une interview avec The Daily Star qu’il avait été invité à apparaître sur le récent album collaboratif de John, The Lockdown Sessions, qui présente Dua Lipa, Stevie Wonder et Charlie Puth sur son illustre liste d’invités. Cependant, Fender a dû refuser une place d’invité parce qu’il travaillait sur son propre album.

Après une année 2021 chargée et réussie, Fender donnera un énorme concert au Finsbury Park de Londres le 15 juillet 2022. Il sera rejoint par une liste d’autres artistes triés sur le volet, dont Fontaines DC, Declan McKenna, Beebadobee et Goat Girl, avec de nombreux autres noms à annoncer.

