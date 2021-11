Sam Fender, Madness confirmé en tête d’affiche du festival des tramways 2022

Sam Fender, La démence et Kasabian ont été annoncés en tête d’affiche du festival Tramlines 2022.

Le plus grand festival de musique de la ville de Sheffield aura lieu à Hillsborough Park du 22 au 24 juillet. Les billets à la journée et un nombre limité de billets pour le week-end seront mis en vente le vendredi 12 novembre à midi. Visitez l’événement site officiel pour plus d’informations.

Parmi les autres artistes de la programmation annoncés dans le cadre de la première vague du festival, citons : The Wombats, The Vaccines, James, Declan McKenna, Sigrid, Becky Hill, Reverend And The Makers, Little Man Tate, Shed Seven, Self Esteem, The Coral, Sports Team, Inhaler, The Snuts, Jade Bird et plus encore.

Sam Fender sera la tête d’affiche de vendredi soir sur ‘Sarah Nulty’s Main Stage’. L’ancienne directrice et co-fondatrice de Tramlines Sarah Nulty est décédée en 2018 à l’âge de 36 ans. La scène principale du festival porte depuis son nom pour rendre hommage à sa contribution à l’événement et à la scène musicale locale de Sheffield.

Kasabian sera en tête d’affiche samedi tandis que Madness clôturera le festival en tant que tête d’affiche de dimanche.

A propos de l’édition de l’année prochaine, Timm Cleasby, directeur des opérations du Tramlines Festival, a déclaré : déjà. Honnêtement, j’ai hâte d’être de retour dans le parc et de m’éclater à nouveau avec Sheffield.

Il a poursuivi : « Il y a tellement de grands groupes dans la programmation de 2022. Ceux que j’ai vraiment hâte de voir sont Sigrid, Kasabian, The Coral, Orla Gartland et James, et il y a quelques grands artistes de Sheffield que j’ai hâte de voir depuis un moment aussi, l’incroyable Self Esteem, le retour de Little Man Tate et nos amis, Reverend et The Makers pour n’en nommer que quelques-uns. Ensuite, pour terminer la fête, Madness enverra tout le monde danser chez eux… Les tramways 2022 vont sonner.