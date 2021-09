Sam Fender partage le nouveau single ‘Spit Of You’

Sam Fender a partagé “Spit Of You”, le dernier single extrait de son deuxième album à venir, Seventeen Going Under.

La chanson fait suite aux versions précédentes plus tôt cette année, y compris “Aye”, “Vous descendre” et la chanson titre de l’album.

“Spit Of You” voit l’auteur-compositeur-interprète britannique explorer sa relation avec son père et les bons et les défauts de leur lien. Une vidéo avec paroles pour la chanson présente un père et son fils pêchant ensemble alors que les mots apparaissent à l’écran en dessous d’eux.

Fender a déclaré à propos du morceau : « ‘Spit Of You’ est une chanson sur les garçons et leurs pères. C’est basé sur ma propre relation avec mon vieil homme et sur la façon dont nous luttons tous les deux en tant que mecs pour communiquer ce que nous ressentons les uns aux autres sans que cela ne devienne une impasse. C’est à propos de la façon dont la pomme ne tombe pas loin de l’arbre, à mesure que j’avance dans la vingtaine, je me vois tellement en lui, surtout quand il s’agit d’être têtu.

La seconde moitié de la chanson parle de l’avoir vu avec ma grand-mère lorsqu’elle est décédée, de la façon dont je l’ai vu comme un fils et de la façon dont ce moment m’a rappelé de profiter au maximum de mon temps avec lui. Si quoi que ce soit, c’est une déclaration d’amour pour lui.

Seventeen Going Under fait suite au premier album de la star de North Shields acclamé par la critique en 2019, Hypersonic Missiles, qui lui est parvenu en remportant le BRITs Critics Choice Award en 2018.

Fender effectuera également une poignée de dates à guichets fermés à travers le Royaume-Uni en novembre, dont deux spectacles à l’Alexandra Palace de Londres.

Seventeen Going Under sort le 8 octobre et est disponible en précommande. Voir l’itinéraire de la tournée au Royaume-Uni ci-dessous.

Tournée britannique Sam Fender 2021

18 novembre – Newcastle, Royaume-Uni – Newcastle Arena

20 novembre – Londres, Royaume-Uni – Alexandra Palace

21 novembre – Londres, Royaume-Uni – Alexandra Palace

24 novembre – Leeds, Royaume-Uni – Leeds Arena

25 novembre – Cardiff, Royaume-Uni – Cardiff Arena