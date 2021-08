Sam Fender partage un tout nouvel album, Aye

Sam Fender a partagé sa dernière chanson, “Aye” et vous pouvez la consulter ci-dessous. La nouvelle offre est la deuxième avant-première de le prochain album de l’artiste de North Shields Seventeen Going Under, dont la sortie est prévue pour le 8 octobre.

Fender a déclaré à propos de son nouveau morceau : “‘Aye’ parle de la polarité entre la gauche et la droite, et comment cela laisse les gens de la classe ouvrière déplacés avec un manque d’identité politique, faisant le jeu du 1%.”

Il a ajouté: “C’est aussi une diatribe sur mon dédain pour les milliardaires avides d’évasion fiscale du monde.”

Fender a récemment déclaré à NME qu’il pensait que son prochain album avait “une longueur d’avance” sur ses débuts en 2019 Missiles hypersoniques.

“En tant que record, je pense que celui-ci a des lieues d’avance [of Hypersonic Missiles]”, a déclaré Fender. « Je suis plus fier de cela que de tout ce que j’ai jamais fait. C’est probablement la meilleure chose que j’ai faite dans ma vie.

« J’espère juste que les gens l’aimeront autant que moi. Avec le premier album, beaucoup de ces chansons ont été écrites quand j’avais 19 ans, donc j’en étais plus de la moitié [by the time it was released]. Alors que celui-ci est où j’en suis maintenant.

Sam Fender devrait jouer à Birmingham la semaine prochaine avant d’autres dates au Royaume-Uni en septembre et novembre. Vous pouvez voir son calendrier de tournée à venir ci-dessous.

25 août – O2 Academy, Birmingham

4 septembre – Neighbourhood Weekender, Warrington (spectacle du festival)

7 septembre – Barrowlands, Glasgow

8 septembre – Barrowlands, Glasgow

10 septembre – TRNSMT, Glasgow (spectacle du festival)

13 septembre – De Montford Hall, Leicester

15 septembre – Victoria Warehouse, Manchester

16 septembre – Victoria Warehouse, Manchester

18 septembre – Festival de l’île de Wight

19 septembre – This Is Tomorrow, Newcastle (spectacle du festival)

25 septembre – O2 Academy, Brixton

18 novembre – Newcastle Arena, Newcastle

20 novembre – Alexandra Palace, Londres

21 novembre – Alexandra Palace, Londres

24 novembre – Leeds Arena, Leeds

25 novembre – Cardiff Arena, Cardiff.

