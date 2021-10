Sam Fender partage une vidéo dramatique pour un nouveau single, Get You Down

Sam Fender a partagé une nouvelle vidéo dramatique pour son dernier single « Get You Down » – vous pouvez regarder le visuel viscéral ci-dessous.

La nouvelle vidéo, réalisée par Hector Dockrill, fait suite à la récente vidéo de Fender pour « Spit Of You », qui a vu la star de This Is England Stephen Graham jouer le rôle du père du chanteur.

Dans la vidéo « Get You Down », Fender conduit une voiture autour d’une piste de course avant d’être impliqué dans un accident sanglant.

« Get You Down » est tiré du nouvel album de Fender Seventeen Going Under, qui a pris la première place des charts britanniques lors de sa sortie ce mois-ci, le 8 octobre.

Dans une critique quatre étoiles de Seventeen Going Under, NME a écrit : «[The album] voit Fender se rendre compte qu’il peut reculer beaucoup plus fort, et il compte chaque coup et ecchymose. Mais il semble avoir découvert que le temps passe et que la plupart des blessures – même les plus profondes – finiront par guérir, s’il peut le leur permettre.

Après la sortie de l’album, Fender a informé les fans que certaines livraisons de son nouvel album avaient été retardées par des « problèmes de douane du Brexit » et des « pénuries de carburant ».

En soutien à Seventeen Going Under, Sam Fender effectuera une énorme tournée dans les arènes au Royaume-Uni et en Irlande l’année prochaine, y compris une apparition à la Wembley Arena de Londres le 1er avril, avec des concerts également à Nottingham (20 mars), Liverpool (mars 21), Glasgow (26 mars) et Newcastle (5 avril). De nouvelles dates ont été ajoutées à la tournée la semaine dernière, qui fait suite à une série existante de spectacles à guichets fermés reprogrammés pendant le reste d’octobre et de novembre.

Sam Fender joue les spectacles suivants au Royaume-Uni et en Irlande en 2021 et 2022 :

2021 :

25 octobre – Glasgow, Barrowlands

26 octobre – Glasgow, Barrowlands

18 novembre – Newcastle, Arena

20 novembre – Londres, Alexandra Palace

21 novembre – Londres, Alexandra Palace

24 novembre – Leeds, Arena

25 novembre – Cardiff, Arena

2022 :

20 mars – Motorpoint Arena, Nottingham

21 mars – M&S Bank Arena, Liverpool

24 mars – 3Arena, Dublin

26 mars – SSE Hydro Arena, Glasgow

27 mars – Utilita Arena, Birmingham

30 mars – Brighton Center

1er avril – SSE Arena Wembley, Londres

2 avril – SSE Arena Wembley, Londres

5 avril – Utilita Arena, Newcastle

6 avril – Utilita Arena, Newcastle

6 juillet – Castlefield Bowl, Manchester