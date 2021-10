Sam Fender remporte le deuxième album n°1 avec « Seventeen Going Under »

Le nouvel album de Sam Fender Dix-sept en cours a officiellement fait ses débuts au n ° 1 au Royaume-Uni, ce qui lui a valu son deuxième record n ​​° 1.

Au cours de la première semaine depuis sa sortie le 8 octobre, il a accumulé 44 000 ventes, dont 79 % d’achats physiques, lors du cinquième plus grand week-end d’ouverture de 2021. Il a également dépassé le reste du Top 10 combiné.

Seventeen Going Under a également remporté la première place du classement officiel des albums vinyles et est également la nouvelle sortie la plus vendue dans les magasins de disques indépendants cette semaine.

« C’est mortel ! » l’auteur-compositeur-interprète né à North Shields a déclaré à l’Official Charts Company lorsqu’il a appris la nouvelle. « Absolument bourdonnant. Un grand amour pour mon groupe et mon équipe – sans eux, ce ne serait pas possible. »

Seventeen Going Under a également dépassé les ventes de la première semaine du premier album de Fender Hypersonic Missiles, qui a également fait ses débuts au n ° 1 en 2019 avec 41 000 ventes. Il est depuis revenu au palmarès des albums et occupe actuellement le numéro 39. Seventeen Going Under a également été acclamé par la critique lors de sa sortie.

« L’auteur-compositeur de North Shields remplace son ancienne politique politique à grands traits par un matériel personnel entraînant mais d’une morosité saisissante qui met ses pairs de rock indépendant dans l’ombre », écrit The Guardian.

Il a été annoncé la semaine dernière, juste avant la sortie de l’album, que Fender serait tournée des arènes britanniques dans sa « plus grande tournée de tous les temps » en mars et avril 2022. Il a depuis ajouté deux dates supplémentaires, dont une deuxième nuit à la Wembley Arena de Londres le 2 avril et un deuxième spectacle dans sa ville natale à Newcastle le 6 avril. Il jouera également un série de concerts à guichets fermés à guichets fermés en décembre en partenariat avec des disquaires indépendants.

Achetez ou diffusez Seventeen Going Under et consultez l’itinéraire de la visite ci-dessous.

Tournée Sam Fender 2022

Mars

20 – Nottingham Motorpoint Arena

21 – Liverpool M&S Bank Arena

24 – Dublin, 3Arena

26 – Glasgow, Ovo Hydro Arena

27 – Birmingham Utilita Arena

30 – Centre de Brighton

avril

1 – Londres SSE Arena Wembley

2- Londres SSE Arena Wembley

5- Newcastle Utilita Arena

6 – Newcastle Utilita Arena

juillet

6 – Manchester Castlefield Bowl