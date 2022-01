Sam Hartman mène Wake Forest à la victoire au Gator Bowl

Le grand jour de Sam Hartman a couronné la meilleure saison de Wake Forest en 15 ans.

Hartman a réussi trois passes de touché, dont deux à l’ailier rapproché Brandon Chapman, et les Demon Deacons, classés 20e, ont battu Rutgers 38-10 dans le Gator Bowl vendredi pour atteindre 11 victoires pour la deuxième fois dans l’histoire du programme.

Hartman a complété 23 des 39 passes pour 304 verges. Il a ajouté 21 verges supplémentaires au sol et a porté son total de touchés à 50 cette saison – 39 passes et 11 au sol. Il a été nommé joueur le plus utile de l’équipe gagnante.

« C’est tout », a-t-il déclaré. « Je profite juste du moment. »

Les Demon Deacons (11-3) ont contrôlé le match dès le début, marquant lors de leurs trois premiers disques et ouvrant une avance à deux chiffres juste avant la mi-temps. Cela s’est déroulé comme prévu, étant donné que Rutgers (5-8) a remplacé tardivement Texas A&M, 23e.

Les Aggies se sont retirés en raison d’un manque de joueurs disponibles en raison de blessures, de retraits, de transferts et de problèmes de COVID-19. La NCAA a donné à Rutgers la première chance de combler le vide car il avait le score de taux de progression académique le plus élevé de toutes les équipes éligibles 5-7.

L’entraîneur de Rutgers, Greg Schiano, a rassemblé à la hâte ses joueurs pendant les vacances de Noël et a organisé deux entraînements dans une bulle chauffée avant de se diriger vers le sud. Ils en ont obtenu deux autres sur la plage voisine de Ponte Vedra cette semaine avant de prendre le terrain.

Ils étaient prêts, disposés et probablement dépassés par l’une des meilleures offensives du pays. Quand ce fut fini, Schiano leva le poing et salua les fidèles de Rutgers qui avaient fait le long voyage vers un temps beaucoup plus chaud.

« Ce que nous avons fait n’a jamais été fait auparavant », a déclaré Schiano. « C’est la semaine de travail la plus difficile que j’aie jamais faite en tant qu’entraîneur, et je l’ai fait pendant 34 ans. Je me souviendrai de tout ce qu’il a fallu et de toutes les personnes qui l’ont rendu possible. … Mais c’était un peu malsain. »

Les Demon Deacons ont terminé avec 452 verges, converti 8 des 15 troisièmes essais et leur seul essai de quatrième essai. Le spectacle offensif les a portés à 11 victoires pour la première fois depuis 2006, ce qui était leur seul championnat de la Conférence de la côte atlantique.

« Ce fut une saison historique », a déclaré l’entraîneur Dave Clawson. « Nous espérons faire partie d’un débat sur ce qu’est la meilleure équipe. L’équipe de 2006 était une équipe incroyable, mais celle de 2021 était aussi une très bonne équipe. »

L’EMPORTER

Wake Forest : Les Demon Deacons devraient figurer parmi les favoris de la pré-saison de l’Atlantic Coast Conference la saison prochaine. Ils pourraient perdre aussi peu que six des 22 partants.

Rutgers : Les Scarlet Knights ont retourné le ballon deux fois, ce qui était deux fois trop pour une équipe offensivement défiée avec une petite marge d’erreur. Rutgers avait une fiche de 5-0 cette saison lorsqu’il jouait au football sans virage.

TOURNANT

Le jeu clé a eu lieu au deuxième quart, lorsque le demi de coin de Wake Forest Gavin Holmes est intervenu devant la passe de Noah Vedral à Joshua Youngblood sur la ligne de but et l’a intercepté. Wake menait 17-10 à l’époque et a fini par conduire pour un panier et une avance de 10 points à la pause.

Vedral était l’un des cinq joueurs qui ont lancé des passes pour Rutgers. Il a complété 8 des 13 passes pour 87 verges et l’interception.

FAIT TOUT

Le quart-arrière de Rutgers Johnny Langan était partout sur le terrain. Il s’alignait au poste de quart-arrière, porteur de ballon, ailier rapproché et receveur. Il a complété les deux passes pour 21 verges. Il a couru six fois sur 20 mètres. Et il a attrapé six balles pour 57 yards.

« J’ai joué au football toute ma vie et cela vient naturellement », a déclaré Langan.

ENCORE ÉJECTÉ

Le secondeur de Wake Forest Ryan Smenda, un junior qui a grandi à Orange Park, à proximité, a été expulsé pour la troisième fois cette saison pour ciblage. Smenda a à peine pris contact, voire pas du tout, cette fois. Il a été pénalisé pour intention parce qu’il menait avec son casque tout en poursuivant le quart-arrière de Rutgers Gavin Wimsatt. Wimsatt a glissé tard et Smenda a volé au-dessus de lui.

Smenda a également été expulsé lors de matchs de saison régulière contre Army (23 octobre) et North Carolina State (13 novembre). Il devra passer la première moitié du match d’ouverture de Wake contre le Virginia Military Institute le 1er septembre.

BLESSURES CLÉS

Le parieur de Wake Forest, Ivan Mora, a été retiré du terrain au quatrième quart avec un jet d’air sur sa cheville/pied droit. Mora s’est fait prendre au fond d’un carambolage après le coup d’envoi.

SUIVANT

Wake Forest espère récupérer Hartman pour une cinquième année. Il a commencé 33 matchs en quatre saisons et a inscrit 87 touchés, dont 71 passes.

Rutgers dit au revoir à neuf seniors de sixième année, dont sept défenseurs. Les départs les plus notables sont le demi de coin Tre Avery et le plaqueur défensif Julius Turner.