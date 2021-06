Sam Heughan a la meilleure réponse après que Karen Gillan de Marvel a admis qu’elle était obsédée par Outlander

Et, cela ne doit pas arriver de sitôt non plus. Alors que Sam Heughan et le reste de la distribution et de l’équipe d’Outlander travaillent toujours sur la saison 6, comme indiqué ci-dessus, la production devrait très bientôt se terminer sur la saison écourtée. Mais! L’émission toujours populaire a obtenu la saison 7 en mars, et il y a neuf livres au total dans la série de Diana Gabaldon, sur laquelle l’émission est basée, il est donc tout à fait possible qu’Outlander puisse compléter le matériel source et que les fans puissent voir Karen Gillan pop jusqu’à un certain point bien dans l’avenir du spectacle.