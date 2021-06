Sam Heughan d’Outlander partage ses sentiments à propos de la saison 6 de “Mighty” malgré moins d’épisodes

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Ne vous méprenez pas, Sassenachs, il nous reste encore plusieurs mois de ce Droughtlander avant de pouvoir enfin jeter les yeux sur la saison 6 d’Outlander. , et apporter au public plus des meilleurs épisodes et des moments romantiques les plus sexy que nous aimons regarder. Et, alors que nous aurons une saison beaucoup plus courte que d’habitude lorsqu’elle reviendra enfin à l’écran, la star Sam Heughan a promis que cela vaudrait la peine d’attendre, et que la nouvelle saison d’Outlander sera “puissante”.