Sam Heughan et Caitriona Balfe ont vu votre fan art d’Outlander, ont des pensées amusantes

Pour une vidéo des coulisses prise sur le tournage de la saison 6 d’Outlander, les stars Sam Heughan et Caitriona Balfe semblaient s’amuser en regardant à travers un assortiment d’œuvres d’art de fan, créées sur une variété de supports différents. Et même si cela ne peut pas être le sentiment le plus naturel de regarder une telle gamme d’art magnifique représentant leurs propres ressemblances, ils ont des rires de bonne humeur à ce sujet. Heughan et Balfe complimentent les artistes pour leur travail bien fait, bien sûr, mais leur chimie amicale et leurs plaisanteries sont pleinement exposées alors qu’ils se mijotent l’un l’autre sur la façon dont ils sont représentés.