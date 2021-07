Tout cela, ainsi que son rôle dans SAS: Red Notice, ont placé Sam Heughan dans une position privilégiée pour jouer James Bond. Bien qu’entre les tâches d’Outlander occupant une bonne partie de son temps et l’âge de Heughan mettant potentiellement une horloge à retardement sur sa candidature, l’acteur de 41 ans pourrait se retrouver éclipsé par une concurrence qui peut s’engager plus longtemps et plus exclusivement dans la franchise 007 . Encore une fois, tous les paris sont ouverts à ce stade, et personne n’a vraiment une idée de ce qui se passe. Mais en ce qui concerne l’embauche potentielle de Heughan, il a certainement construit la confiance et le curriculum vitae pour devenir un concurrent difficile dans les mois à venir.