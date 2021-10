Sam Hunt sort un clip nostalgique pour le dernier single ’23’

in

Sam Hunt a partagé le clip nostalgique de son dernier single “23» réalisé par Tim Mattia. La chanson émouvante a été écrite par Hunt, Shane McAnally, Josh Osborne et le producteur du morceau Chris LaCorte.

Le visuel « 23 » utilise l’approche des lunettes de réalité virtuelle pour transporter son personnage principal à travers le passé. On y voit une jeune maman enfiler l’appareil avant de se retrouver rapidement en roller dans une clairière ouverte. Les clips clignotent entre sa danse sur ses patins sous le soleil éclatant et un reflet des mouvements alors qu’elle se tient dans un salon faiblement éclairé.

Pour un autre personnage, qui est introduit pour la première fois dans un vaste appartement dépourvu de chaleur, les lunettes de réalité virtuelle la ramènent à une relation passée. Comme Hunt chante “Peu importe où je vais, peu importe ce que je fais / Je n’aurai jamais 23 ans avec quelqu’un d’autre que toi”, la femme tend la main dans l’espace vide pour caresser un partenaire qui n’est là que via l’appareil virtuel.

Un homme plus âgé dans le visuel caresse sa barbe dans le miroir, examinant ses marqueurs de vieillissement. Lorsqu’il porte les lunettes, il se retrouve sur le dos d’un cheval, courant dans une clairière avec de vieux amis.

Dans un moment bouleversant, un dernier personnage se révèle être la femme à qui Hunt avait chanté pour la chanson alors qu’il se tenait lui-même dans un champ – seulement pour qu’elle enlève les verres et se retrouve seule dans sa cuisine.

“Tu peux épouser qui tu veux / Retourner au Tennessee / Mais tu n’auras jamais 23 ans avec personne d’autre que moi”, lui chante-t-il avant que la réalité ne se remette en place.

“23” marque la première sortie de single de Hunt depuis la sortie en 2020 de son deuxième album Côté sud qui présentait les singles “Hard To Forget” et “Sinning With You”.

Il termine actuellement une vaste tournée avec un seul spectacle à Rancho Mirage, en Californie, le vendredi 1er octobre.

Diffusez ou achetez “23”.