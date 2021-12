Sam Kerr, Fran Kirby et Pernille Harder sont «un cauchemar absolu» et trois des meilleurs au monde, déclare la star de Chelsea Millie Bright

Millie Bright pense que Chelsea compte trois des meilleurs joueurs du football mondial : Sam Kerr, Fran Kirby et Pernille Harder.

Kerr et Kirby, en particulier, ont de nouveau été en forme pour l’équipe d’Emma Hayes cette saison, le duo ayant remporté des matchs alors que les Blues battaient Arsenal lors de la finale de la FA Cup au début du mois.

.

Bright célèbre sa victoire en FA Cup avec Kerr, Carly Telford et Erin Cuthbert

Kirby a ouvert le score ce jour-là à Wembley avant que l’internationale australienne Kerr ne frappe un doublé, son deuxième étant un somptueux jeton pour terminer une belle performance.

Sans surprise, le duo occupe actuellement la tête du classement des buteurs de la Super League féminine cette saison et Hayes a été stimulé par le retour de blessure de Harder récemment, qui a commencé la campagne en excellente forme et a marqué un beau but en solo à mi-parcours. dans une victoire dominante 6-1 à l’extérieur contre Manchester United en septembre.

Une menace d’attaque aussi puissante signifie que Chelsea est le favori pour conserver sa couronne de la WSL cette saison et Bright est convaincu que le succès en FA Cup ne fera que stimuler l’équipe encore plus loin.

Lorsqu’on lui a demandé si Kerr, Kirby et Harder étaient parmi les meilleurs au monde, Bright a répondu en exclusivité à talkSPORT : « Oui, définitivement. Tous les trois [are] et avant tout, cela se résume à un travail acharné. Oui, ils sont incroyablement talentueux, mais ils font des kilomètres difficiles chaque jour. Ils ne quittent jamais le ballon des yeux et livrent semaine après semaine. Chaque jeu qu’ils proposent et c’est pourquoi, pour moi, ils sont les meilleurs.

.

Kerr et Kirby sont des machines à but pour les Bleus

« Sam, Fran et P [Pernille Harder] tous veulent absolument tout gagner et ils donnent tout à l’équipe. Nous faisons de notre mieux pour garder des draps propres à l’arrière, mais cela aide quand le ballon entre à l’autre bout et cela enlève la pression. Ce sont les meilleurs joueurs. Je pense que ce sont les attaquants les plus en forme du moment.

« Me heurter à eux à l’entraînement, c’est ce que je veux en tant que défenseur ; c’est ce qui me développe et c’est ce qui me rend meilleur et me prépare au meilleur. [They’re] un cauchemar absolu contre lequel jouer.

« Chelsea, c’est avant tout de gagner. En tant que club – à la fois l’équipe masculine et féminine – nous nous efforçons de réussir et de remporter des trophées et de ramener à la maison cet argenterie et c’est ce que le club représente. Nous mentirions si nous restions assis ici et disons que nous ne voulons pas tout gagner, parce que nous le faisons. Il s’agit du processus pour le faire et pour nous, il s’agit de [taking it] jeu par jeu.

.

Harder a marqué 16 buts en 36 matchs lors de sa première saison avec Chelsea

Pour Bright, ces quelques semaines ont été couronnées de succès pour le club et le pays, le défenseur s’étant vu remettre le brassard de capitaine pour la première fois par la patronne des Lionnes, Sarina Wiegman, pour les victoires de l’Angleterre en qualification pour la Coupe du monde féminine contre l’Autriche et la Lettonie.

« Se voir confier la responsabilité de Sarina de diriger les filles de ce camp et de ramener ma famille à Keepmoat [for the 20-0 win over Latvia], était vraiment spécial », poursuit Bright.

«C’est là que tout a commencé pour moi à Doncaster. Nous avons eu des matchs difficiles là-bas – de grosses victoires et de grosses défaites – mais c’est ce qui fait de vous un personnage. C’est ce qui a forgé mon caractère et fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui.

« C’était vraiment touchant de revenir en arrière et un moment pour apprécier le chemin parcouru jusqu’ici et tout ce que j’ai accompli. Ma famille a également parcouru des kilomètres difficiles et a fait des sacrifices pour que je sois là où je suis aujourd’hui, ce fut donc un bon moment pour eux aussi.

« Elle [Sarina Wiegman] est une personne adorable et sait ce qu’elle veut et comment nous allons y arriver. Tout est question de performance et de processus, ce qui est génial. On est mis au défi à l’entraînement et le groupe est vraiment ensemble à la minute. Je pense que nous allons dans la bonne direction.

.

Kirby est en grande forme pour Chelsea

Bright s’adressait à talkSPORT en tant qu’ambassadeur de Make A Wish, une organisation caritative pour les enfants qui aide à réaliser les souhaits des enfants gravement malades au Royaume-Uni.

L’association vient de lancer sa campagne « Light Up The Darkness », avec 63 000 enfants gravement malades au Royaume-Uni dont l’enfance a été retirée à la suite de plans de traitement, de plans d’isolement ou de visites à l’hôpital.

« C’est un crève-cœur », a conclu Bright.

« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir eu une enfance brillante et d’avoir grandi en forme et en bonne santé. [I had] quelques petites choses, mais rien comme les enfants que je connais dans Make A Wish.

« Pour que cela soit retiré, cela me donne envie de faire encore plus et de faire une différence encore plus grande. Même en confinement, Make A Wish a toujours fait bouger les choses. Nous faisions des choses à la maison et nous faisions toujours de notre mieux pour réaliser les souhaits de l’enfant.

« Grands ou petits, ils ne reconnaissent pas leurs souhaits et leur valeur. Ils savent juste que tout souhait qu’ils souhaitent, cela signifie le monde pour eux. Peu importe qu’il s’agisse d’une conversation, d’un vêtement ou d’un voyage quelque part. Ils apprécient tout. Ça donne envie d’en faire encore plus et comme je l’ai dit, j’attends juste ce jour où nous pourrons passer aux événements.

