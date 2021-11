Sam Lake de Remedy revient sur Alan Wake With Control, Alan Wake Remastered : « Tout est positif »

Entre l’ajout à son histoire dans Control et la refonte des visuels du jeu avec Alan Wake Remastered, Remedy Entertainment a soudainement ramené le classique culte Alan Wake à ses fans. Plus de 10 ans après sa sortie originale, le remaster met également Alan Wake à la disposition d’un nouveau public – à la fois les jeunes joueurs et les propriétaires de consoles PlayStation pour lesquels il n’était jamais disponible auparavant.

Alors que le travail de mise à jour dans Alan Wake Remastered se concentre principalement sur la refonte graphique du jeu, publié à l’origine sur Xbox 360 et PC, il a également permis à Remedy de revenir sur ce qu’il avait créé. Pour le directeur créatif de Remedy, Sam Lake, qui était le scénariste principal d’Alan Wake, revenir à l’histoire et l’ajouter dans Control n’a pas suscité beaucoup de sentiments sur ce qui aurait pu être, mais plutôt de l’enthousiasme pour ce que Remedy avait réalisé. .

« Le temps est une chose amusante. En sortant du projet, après avoir été si concentré sur sa réalisation, en essayant de tout faire entrer, vous voyez souvent beaucoup de problèmes ou vous manquez des choses qui n’y sont pas parvenues », a déclaré Lake. dans un e-mail à GameSpot. « Pour en revenir à une œuvre plus ancienne, heureusement, tout cela s’est évanoui et vous pouvez regarder l’œuvre avec des yeux neufs, l’apprécier dans son ensemble et ne pas manquer ces détails. Donc, tout est positif. Je le suis, et nous sont très fiers d’Alan Wake. Cela me rend très heureux. Et de nombreux éléments inventés là-bas font toujours partie de la formule du jeu Remedy, en cours d’affinement dans Control, par exemple. «

En jouant sur PC, il est remarquable de voir à quel point l’original Alan Wake résiste même au gameplay et aux visuels. Une grande partie de ce qui en fait une expérience si forte plus d’une décennie plus tard, en dehors de son histoire, est son atmosphère de thriller psychologique oppressante. Les scènes d’Alan Wake sont marquées par des ténèbres tourbillonnantes, du brouillard soufflant et une lumière mince et maigre qui s’étend sur les ombres.

Cette atmosphère est quelque chose que Remedy et son partenaire sur le remaster, d3t, ont déclaré qu’il était essentiel de maintenir. D’un point de vue technique, le remaster a permis de mettre à jour la technologie d’éclairage du jeu, mais cela signifiait également qu’il fallait faire attention à ne pas perdre ce qui rendait Alan Wake si effrayant.

« L’atmosphère d’Alan Wake est une grande partie de son identité visuelle et était d’une grande importance pour nous chez d3t pour préserver le sentiment original qu’il a créé », a déclaré le directeur artistique de d3t Anthony O’Donnell à GameSpot dans un e-mail. « La version classique du jeu avait un éclairage volumétrique localisé, mais créait également l’atmosphère » remplie de suspense » que nous aimions tous, en utilisant un mélange de brouillards et de particules de brouillard dans l’environnement. Ceux-ci ont été conservés dans le remaster pour conserver l’esthétique d’origine ; cependant, nous avons introduit une nouvelle solution d’éclairage volumétrique globale pour améliorer davantage ces éléments. Cela signifiait alors que les caractéristiques d’origine devaient être rééquilibrées pour s’adapter à l’éclairage nouvellement introduit.

Le résultat de ces efforts est impressionnant – Alan Wake Remastered est une mise à jour assez belle, comme nous l’avons noté dans notre revue. Les améliorations apportées à son éclairage contribuent à approfondir sa chair de poule oppressante, d’autant plus que l’interaction de la lumière et de l’ombre est si répandue tout au long du jeu. Les autres améliorations concernent principalement les textures et les modèles de personnages dans le jeu, en particulier ceux qui apparaissent dans les cinématiques. Dans l’original Alan Wake, les différences entre les modèles de personnages lors du passage entre le gameplay et les cinématiques sont un peu discordantes, donc Remedy et d3t ont travaillé pour s’améliorer pour rendre les personnages plus réalistes et expressifs dans le remaster.

Alan Wake Remastered marque également la première fois que le jeu est disponible sur PlayStation. Le directeur de la communauté Remedy, Thomas Puha, a déclaré à GameSpot dans un e-mail que le développement d’Alan Wake Remastered pour les plates-formes de génération actuelle et de dernière génération était « une tâche assez intimidante en soi », de sorte que les développeurs n’ont pas pu se pencher trop sur PlayStation. caractéristiques. Cela dit, ils ont eu la chance d’ajouter des équipements PS5 pour améliorer la façon dont le jeu se jouait sur cette plate-forme, y compris des cartes d’activité et des fonctionnalités spécifiques du contrôleur DualSense.

« Nous avons un support DualSense soigneusement sélectionné », a déclaré Puha. « Par exemple, vous pouvez sentir le tapotement lorsqu’Alan met les balles dans la chambre du revolver et la tension de la gâchette droite est différente selon l’arme. L’utilisation de la lampe de poche est également meilleure sur les contrôleurs modernes avec une meilleure sensibilité sur les gâchettes. Ce serait génial si nous pouvions faire le niveau Deathloop ou Returnal du support DualSense, cela aurait vraiment aidé l’immersion.Nous et notre partenaire de développement d3t devions nous concentrer sur nous assurer que le jeu est avant tout une expérience formidable sur tous les plates-formes sur lesquelles il expédie – qui est venu en premier. «

La prise en charge de PlayStation, les mises à niveau du matériel de génération actuelle et les visuels améliorés signifient que plus de joueurs ont désormais la possibilité de jouer à Alan Wake que par le passé. Grâce aux œufs de Pâques et au contenu téléchargeable, Alan Wake est désormais lié à Control dans le cadre de ce que le studio appelle l’univers connecté Remedy. lier ensemble.

Ils pourraient également voir comment l’histoire d’Alan Wake a évolué au fil du temps. Pour Lake, revisiter Alan Wake via Control a changé son point de vue sur le personnage et l’histoire.

« Revenir pour écrire plus d’Alan Wake in Control m’a semblé très facile et naturel, comme revenir pour rencontrer un vieil ami », a déclaré Lake. « Et pourtant, cela m’a fait réaliser que j’avais grandi en tant qu’écrivain, et mon point de vue sur certaines idées et thèmes liés au personnage a changé et évolué. C’est quelque chose de très naturel, bien sûr, mais sans cette opportunité, je pourrais Je ne l’ai pas réalisé aussi concrètement. Cela m’a rendu reconnaissant pour l’opportunité. Et j’adore le fait que maintenant qu’il y a un nouveau public qui a été présenté à Alan Wake via Control, nous sommes en mesure de ramener le jeu original dans une nouvelle forme remasterisée pour ces joueurs à expérimenter également. Et bien sûr, pour les anciens fans également, qui l’ont inlassablement demandé. «

Alan Wake Remastered est sorti en octobre sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.