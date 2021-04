Sam l’Insubmersible, le chat qui a survécu à trois naufrages de navires pendant la Seconde Guerre mondiale | Vie

On dit que les chats ont 7 vies, et ce minou têtu qui a refusé de se retrouver au fond de la mer, l’a prouvé.

Il existe de nombreuses histoires d’animaux héroïques qui ont survécu ou ont accompli des exploits pendant la Seconde Guerre mondiale. L’un des plus curieux est celui de Sam l’insubmersibleSam insubmersible).

Sam était un chat qui a servi des deux côtés de la Seconde Guerre mondiale, c’est pourquoi du côté des Alliés, il est connu sous le nom de Sam et en allemand sous le nom d’Oskar.

Et quel est l’exploit de ce félin? Eh bien ni plus ni moins que survivre à trois puits de navires de guerre flottant sur une planche.

Racontez l’histoire que Sam l’insubmersible C’était un chat noir et blanc qui a été expédié le mythique cuirassé allemand Bismarck, en 1941. Il était courant d’amener des chats sur des navires militaires parce qu’ils chassaient les rats et les souris, et tenaient également compagnie et aidaient à réduire le stress des marins.

Le séjour d’Oskar sur le Bismarck fut bref: le navire allemand coula lors de sa première mission, le 27 mai 1941.

Seuls 118 des 2 200 membres d’équipage ont survécu. Entre eux Oskar le chat, qui a été trouvé par les Britanniques flottant sur une planche.

Oskar a été baptisé Sam et est devenu la mascotte du navire britannique HMS Cossack, dont la mission était d’escorter les convois en Méditerranée.

Mais sa nouvelle maison s’est retrouvée au fond de la mer à peine 5 mois plus tard: le 24 octobre 1941, le HMS Cossack a été torpillé par un sous-marin allemand, et quand ils l’ont pris pour réparation, il a coulé près de Gibraltar. 159 marins sont morts mais Sam, déjà converti en Insubmersible, a été transféré sur le porte-avions HMS Ark Royal.

Malheureusement, les navires de guerre étaient les endroits les moins sûrs au monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Des centaines d’entre eux ont été détruits, des deux côtés. Juste un mois plus tard Le HMS Ark Royal a été torpillé et coulé. Heureusement, le naufrage a été lent et tout l’équipage sauf un a été sauvé. Ils ont trouvé Sam, encore une fois, flottant sur une planche.

La course à l’espace est jonchée de pionniers qui ont risqué leur vie et l’ont même abandonnée au nom de la science. Chiens, chats, chimpanzés et même rats qui ont voyagé dans l’espace avant les humains.

le chat insubmersible, maintenant une légende, il a été transféré au HMS Lightning et au HMS Legion. En 1942 et 1943, les deux navires ont également été détruits, mais Sam lui a sauvé la vie parce que le gouverneur de Gibraltar a décidé de le ramener chez lui un an plus tôt.

Finalement, il a voyagé au Royaume-Uni et a vécu sans soucis dans la maison d’un marin, jusqu’à sa mort en 1955.

Sam le chat insubmersible il est devenu si célèbre qu’il y a même une peinture de lui au National Maritime Museum de Greenwich, au Royaume-Uni.

Cette mangeoire automatique pour animaux de compagnie dispose d’un réservoir de 3 litres pour nourrir jusqu’à 4 repas par jour. Vous pouvez enregistrer un son personnalisé pour appeler votre animal et le faire venir manger à son tour.

Nous ne savons pas si la chance ou ses sept vies de chat ont sauvé la vie du bon vieux Sam, mais aucun autre marin n’a survécu au naufrage de trois navires de guerre.

Une histoire avec une fin heureuse, c’est ainsi que toutes les bonnes histoires devraient se terminer pour laisser un bon goût dans la bouche …