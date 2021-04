Sam Loeffler de Chevelle clarifie le commentaire de Brother «  Pas d’argent des ventes record  »

CHEVELLE le batteur Sam Loeffler a clarifié le commentaire récent de son frère selon lequel le groupe n’a pas gagné d’argent avec les ventes de disques malgré le fait que CHEVELLE vendu six millions d’albums pour Records épiques.

S’adressant à Two Doods Reviews, Sam dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous n’avons pas dit combien d’argent nous avons gagné dans quoi que ce soit, sauf que nous n’avons pas fait d’argent avec les ventes d’albums, ce qui est vrai. C’est génial. Et cela semble être ce qui s’est passé avec l’industrie, c’est un peu comme si l’industrie savait que les tournées, le merch, l’édition et des choses comme ça sont leur propre truc, alors ils se disent: « À cause de ça, nous allons prendre tout le reste. Donc, quand il s’agit de vos albums, vous nous donnez neuf albums, et vous n’obtiendrez rien pour cela. L’album devient un outil promotionnel et je pense que c’est quelque chose de surprenant.

« Il y a beaucoup de détails – les tenants et les aboutissants et tout – là-bas. Longue histoire plus longue, la réalité est que si vous n’aviez pas conclu cet accord quand vous l’avez fait, qui sait si cela serait jamais allé là où il est maintenant? Parce que nous fait très bien dans de nombreux endroits – nous le faisons toujours.

« Je pense que le tout avec Pete dire que, à propos de la façon dont nous n’avons pas gagné d’argent sur les albums, c’est plus de faire savoir aux gens comment cela fonctionne lorsque vous abandonnez vos maîtres pendant 29 ans », a poursuivi le batteur.« C’est vraiment ce que c’est. Et si vous pouvez donner un peu d’informations à quelqu’un là-bas qui, comme, peut-être sur la clôture de la signature de cet accord majeur avec un label, mais qui se débrouille très bien par lui-même, en faisant la promotion de son propre truc … Tout dépend de ce qui est là-bas et ce que vous pouvez faire par vous-même. Il y a de grands artistes qui ont fait un très bon travail de promotion et qui ont pu garder tout le contrôle. Et c’est génial aussi. Et c’est aussi l’autre côté – vous pouvez utiliser le label majeur pour le faire sortir et faire ce que vous allez faire, puis passer à une situation où vous avez plus de contrôle.

« La réalité est, avec Records épiques, là où nous sommes depuis 20 ans, nous avons beaucoup de contrôle; ils ont été très bons en nous laissant faire presque tout ce que nous voulions et en nous soutenant. Mais [in] 20 ans, nous avons eu huit différents [label] présidents, neuf personnes A&R différentes. Il n’y a personne à Épique c’est responsable du fait que nous ne faisons pas d’argent. Tout le monde là-bas, j’en suis sûr, veut que nous gagnions de l’argent. Ce n’est tout simplement pas le modèle qui existe. Et ils ont apporté leur soutien. Et nous avons de bonnes personnes là-bas qui ont fait beaucoup de travail. Et je pense que, malheureusement, certaines de ces personnes seront probablement déçues d’entendre cela, mais tout ce que vous avez à faire est de vous mettre à la place de qui que ce soit. Quelqu’un qui est un inventeur et qui développe ce moteur fantastique qui économise cinq miles par gallon pour un super avion de ligne et il passe le travail de sa vie à le faire, puis, à la fin, il n’obtient rien pour cela. C’est, comme, eh bien, il a probablement droit à quelque chose. Et peut-être qu’un jour nous en ferons quelque chose.

« Les gens ne comprennent pas comment fonctionne l’accord de disque du label majeur, » Sam ajoutée. «L’accord standard est que l’artiste paie pour tout – marketing, promotion, promotion radio, vidéos; l’artiste paie pour chaque chose. Cela va à l’encontre de leurs ventes de disques.

« Si vous êtes un artiste pop majeur, le label peut dépenser des millions de dollars pour promouvoir votre musique, et cet argent provient de votre part des ventes de disques. Donc, si votre part est de 20%, vos 20% paieront tout le marketing. – les millions de dollars. Donc, jusqu’à ce qu’il soit remboursé, vous êtes dans une situation négative. «

Le mois dernier, Pete révélé à « Le spectacle KiddChris » sur Cincinnati’s WEBN radio que son groupe est un agent libre après avoir respecté son accord contractuel avec Épique. « Nous venons de terminer notre contrat record », a-t-il déclaré. « Combien de groupes peuvent dire ça? Nous venons de remettre notre dernier pour Sony/Épique, et nous nous demandons quelle est la prochaine étape. Où allons-nous maintenant? Est-ce que nous redevenons un groupe indépendant? Je veux dire, c’est plutôt cool. Cela à l’air excitant. Je ne sais pas. Je ne sais pas où nous allons aller maintenant. Lançons-nous un label? Le faisons-nous nous-mêmes? Nous ne sommes pas un TIC Tac bande nécessairement; nous n’avons pas cette plate-forme. «

Il a poursuivi: « Nous essayons de changer, mais pas trop pour perdre votre base de fans de base, et pourtant vous voulez grandir, et pourtant vous ne voulez pas être coincé dans le même modèle archaïque de musique-business. »

On lui a demandé si lui et son frère ne savaient toujours pas s’ils re-signeraient avec Épique, Pete a déclaré: « Les contrats sont une salope, et nous en avons signé des bruts. Et nous devons commencer à essayer de gagner de l’argent avec notre catalogue, qui comprend 10 albums, plus tous les autres éléments. Nous n’en avons pas fait de l’argent provenant des ventes de disques, des ventes d’albums. Tout est allé aux grands labels. Beaucoup de gens gagnent de l’argent avec nous; nous ne gagnons tout simplement pas d’argent de la façon dont les accords sont structurés. Nous ne sommes tout simplement pas impatients de revenir dans n’importe quel type de contrat. Donc, si nous trouvons une nouvelle maison dans un nouveau label, où que ce soit, il doit y avoir une offre spéciale où vous obtenez quelque chose pour votre travail acharné.

Il a poursuivi: « Ce serait bien de faire quelque chose de différent et de gagner de l’argent avec un album pour une fois; cela ne s’est tout simplement pas produit pour nous. Nous avons vendu six millions d’albums pour Records épiques, et ils ont gagné 50 millions de dollars. C’est déséquilibré. Et l’artiste – tout comme [American stand-up comedian] Dave Chappelle dit, il sait qu’il a signé un accord pour le Chappelle Afficher [‘Chappelle’s Show’] il y a longtemps, et c’est une affaire brute. Il est allé à quelqu’un d’autre, et ils peuvent le mettre sur n’importe quelle plateforme de leur choix, que ce soit Netflix ou HBO ou peu importe, et il est allé vers eux et a dit: ‘Écoutez, je sais que j’ai fait cela, mais c’est faux – c’est toujours faux. Vous devez compenser l’artiste. Et c’est un peu là où nous nous retrouvons aussi. C’est un mauvais modèle économique pour l’artiste. «

Pete a continué en disant que Épique conserve toujours les droits de CHEVELLEle catalogue entier de. « Le fait est que lorsque vous signez un contrat de disque avec un major, ils le possèdent pendant environ 20 ans », a-t-il expliqué. «Nous avons dit: ‘Nous signerions à nouveau avec vous si vous nous en envoyiez une partie par le pipeline.’ Tous les bénéfices, ils gardent tout. » Et si vous envoyez juste un peu, peut-être pouvons-nous en parler, [about] continuer. Je veux dire, il y a de bonnes personnes à Épique. Et puis, à bien des égards, nous nous sentons brûlés. «

CHEVELLEle dernier album de « Niratias » (Nothing Is Real And This Is A Simulation), est sorti le 5 mars. « Le couloir nord » a été enregistré tout au long de 2019 et 2020 avec un producteur de longue date Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE), CHEVELLE.

« Niratias » s’est incliné dans le Top 10 du Billboard 200. Il a fait ses débuts au n ° 9 et a été la première nouvelle version à figurer dans le Top 10 en plus de trois semaines. En plus, « Niratias » a obtenu plusieurs autres distinctions. Cette semaine, le LP a fait ses débuts impressionnants au n ° 1 sur plusieurs Panneau d’affichage palmarès, y compris l’album rock, l’album alternatif, la musique dure, l’album global, l’album numérique et l’album Internet. « Self Destructor », le premier single acclamé de l’album, a également atteint le sommet du classement radio Active Rock cette semaine, marquant CHEVELLELe 12ème single n ° 1 au format.

« Le couloir nord » a fait ses débuts au n ° 8 du palmarès des albums Billboard 200 et a produit un single n ° 1 Mainstream Rock, «Joyride (présage)».